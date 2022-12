El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha regalado más de un millón de euros a sus 650 empleados. El año pasado, ya decidió repartir un millón de euros en metálico entre sus trabajadores, pero en esta ocasión ha optado por premiarlos con tres modalidades específicas de obsequios a cada uno de ellos. «Esta vez quería aplicar mis deseos hacia ellos», ha argumentado.

Uno de los tres regalos que ha realizado Ktiri a sus empleados ha sido un patinete eléctrico, valorado en 800 euros. «La misión social de OK Mobility es mover personas y fomentar la libertad y he querido contribuir a su libertad de movimiento de una manera sostenible», ha explicado. En este punto, ha precisado que esto ha supuesto un «desafío logístico importante», puesto que tiene empleados en siete países (España, Portugal, Francia, Italia, Croacia, Alemania y Grecia). No obstante, la empresa está presente en 11 países, ya que en cuarto de ellos opera mediante franquicias.

El segundo obsequio tiene la finalidad de incentivar la vida sana, ya que pretende que toda su plantilla esté «bien física y mentalmente». Por ello, los ha premiado con un bono de salud y vida activa, que cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros. Cada uno de sus empleados tiene una app, en la que puede introducir los tickets de actividades relacionadas con la salud y el deporte: la suscripción anual al gimnasio, la participación en una carrera, etc. El CEO de OK Mobility ha instado a sus empleados a presentar sus facturas, ya que no hay límite por persona, sino que es hasta agotar el presupuesto.

Los trabajadores de OK Mobility se mostraron muy felices con los regalos.

El tercer regalo está enfocado a la educación y la cultura, ya que «nosotros le damos mucha importancia». De este modo, cada empleado contará con un bono de 500 euros para gastar en libros, entradas de cine, de museos, de teatro, etc. También tendrán que introducir los tickets en la app. «No es porque los queramos controlar, sino para fomentar la educación y la cultura», ha manifestado.

Ktiri ha reconocido que este año no tenía previsto volver a repartir este generoso aguinaldo, pero «no me he podido resistir; ha sido muy buen año y lo quería compartir con ellos». En su opinión, «los empleados son el mejor activo de una empresa; es la segunda familia y hay que cuidarla», ha declarado.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, se emocionó mucho con la sorpresa que le dieron sus trabajadores.

Los empleados sorprenden al jefe

Los empleados de OK Mobility también han querido sorprender a su jefe y antes de que este comenzase su intervención proyectaron un vídeo, en el que muchos de ellos exponen lo que significa la empresa para ellos. Ktiri no pudo evitar emocionarse y ha confesado que le costó pronunciar el discurso que tenía preparado, en el que anunció los regalos que tenía para ellos. «Ver esas caras con tus ojos es lo mejor que puede vivir uno», ha concluido.