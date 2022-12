Casi nada es inocente y menos los marcos que se eligen en política para las fotografías. Por eso el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, eligieron este viernes una de las esculturas del Parlament. Se llama Hemicicle del Diàleg, de Joan Costa. Representa a la VII legislatura de la Cámara balear y aporta una idea fuerza del parlamentarismo: el diálogo y el valor de la palabra.

Después de reunirse con el presidente del Parlament, la presidenta del Congreso se refirió a la importancia del diálogo. Batet se reunió hace unos días con los grupos representados en el Congreso, son diez, y trató de buscar fórmulas para acabar con la crispación que, muchas veces, trasladan los debates del Congreso. Sobre todo los que forman parte de las sesiones de control al Gobierno. Batet admitió que no es fácil compatibilizar la libertad de expresión con algunas situaciones que se producen en el Congreso. Y afirmó: «Desde la presidencia del Congreso, puedes ser imparcial, pero no neutral».

La presidenta del Congreso llamó a la responsabilidad de los grupos y apeló al autocontrol y a ser conscientes de a quien representa. En los últimos debates, tanto en el Congreso como en el Parlament, se han vivido momentos de crispación. Hay quienes proponen limitar las palabras de la extremaderecha, algo así como un 'cordón sanitario'. La presidenta Batet ha pedido alguna vez que no consten en el Diario de Sesiones algunas expresiones. Este viernes contó que retirar una palabra del Diario de Sesiones es algo simbólico, ya que se mantienen aunque entre corchetes y anotando que la presidenta pidió su retirada. En su reunión, Batet y Thomàs, compartieron las experiencias de ambas cámaras.