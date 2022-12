La comunidad judía en Mallorca tiene una historia pendiente: un acto de desagravio y homenaje, a la vez que de reconocimiento de su papel. Fue en 2011 cuando el entonces presidente del Govern, Francesc Antich, aceptó poner en marcha una iniciativa que luego no llegó a concretarse: que la historia de los xuetes - descendientes de una parte de los judíos mallorquines conversos al cristianismo en el siglo XIV y representados por 15 apellidos- se incorporase a los planes de estudio en Balears.

Este miércoles, de la mano del Partido Popular (PP), ha entrado una propuesta en este sentido y que se enmarca en el proceso de recuperación de la memoria. No ya de la inmediata, la que está referida a la que tiene que ver con la Guerra Civil (1936-1939), sino a la pasada.

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente firma la iniciativa. Es una proposición no de ley que, además de desarrollar esa iniciativa que quedó pendiente, plantea lo siguiente: que el Parlament reconozca públicamente que «se ha producido una grave injusticia de marginación y de discriminación con los descendientes de origen judío»; que reconozca «las importantes aportaciones a la economía, a la cultura, a las artes y al conjunto de las sociedad que han aportado los descendientes de origen judío» y que inste a Govern a tomar cuatro decisiones concretas sobre este asunto.

La primera, que promueva estudios históricos sobre el legado judío; la segunda que se constituya una comisión de expertos para introducir su historia en los currículos de estudio y que se fije el 5 de mayo como Día de la Memoria al colectivo xueta. Esta fecha se eleige en recuerdo del «Aauto de fe» de 1691.

El PP ha contactado con la Comunidad Judía en Mallorca antes de presentar su iniciativa. Actualmente quedan en Mallorca unas 20.000 personas descendientes de los judíos conversos. En el pasado, el Parlament ha adoptado alguna medida de condena al Holocausto judío (cada año se celebra un acto conmemorativo y en esa legislatura se instó a la Conselleria d’Educació a incluir en los textos escolares las referencias a su persecución en el Franquismo) pero la propuesta va más allá. Miquel Segura, periodista y vicepresidente de la Comunidad Judía en Balears, considera que esa propuesta es muy positiva. Lo único que lamenta es que no se haya producido hasta ahora. Pero afirma que eso puede servir como primer paso a otra cuestión que también considera pendiente.

Segura considera que si esa propuesta se aprobase (y añade que no ve motivos para que eso no ocurra) sería «un paso muy importante que nos daría un pasaporte jurídico en el exterior». Se refiere a que siendo tan relevante el papel del pueblo judío en las Islas, no existe ningún museo ni archivo equiparable al de otras ciudades del mundo. Ninguno de los partidos del Govern consultados por este diario se oponen de entrada a la iniciativa aunque sus portavoces han pedido tiempo para analizarla al detalle.