La inflación está disparada, y aunque las bonificaciones para los carburantes y el transporte han logrado reducirla hasta el 6,8 % según el dato adelantado del mes de noviembre en el conjunto de España, lo cierto es que en la alimentación sigue desbocada. En concreto, el pasado mes de octubre (último dato disponible) llegó hasta el 15,2 % en Baleares. Esto está incrementando las dificultades de las familias para poder llegar a fin de mes, puesto que los sueldos no están aumentando en la misma proporción.

Ante esta situación cabe preguntarse qué pueden hacer los ciudadanos de las Islas para hacer frente a la subida de precios. El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, lo resume así: comprar y contratar los servicios que únicamente necesitamos y nos podemos permitir. En el caso concreto de la cesta de la compra insta a preparar el menú semanal antes de ir a comprar y aprovechar los alimentos para diferentes comidas. Además, la carne, el pescado y los embutidos al corte suelen ser más económicos que los envasados. También sugiere buscar las ofertas en los diferentes establecimientos y señala que las marcas blancas también suelen ser más económicas.

Para ahorrar energía en el hogar, Rodríguez insta a utilizar los electrodomésticos (lavadora, plancha, etc.) en los horarios de tarifa reducida, en el caso de aquellos que sigan en la tarifa de último recurso. Los que cuenten con termo eléctrico deben desconectarlo si van a estar varios días fuera de casa; así como bajar su temperatura cuando lo emplean. Cuando se utiliza la vitrocerámica, se debe apagar unos minutos antes de finalizar de cocinar, ya que el calor residual terminará de cocinarlo. También es importante apagar los aparatos que de noche se quedan en standbay. La calefacción sólo debe funcionar en las estancias que se utilizan.

Por su parte, Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, asegura que «la inflación es uno de los problemas más graves para las familias, es una especie de impuesto invisible que siempre hay que pagar». Sin embargo, precisa que el hecho de «que ahora se haya incrementado tanto y sea tan espectacular tiene su parte positiva, dentro de lo malo que es: ahora los ciudadanos se están dando cuenta que hay que hacer algo para luchar contra ella». A su modo de ver, las personas que quieran hacer frente a la subida de precios «sólo tienen dos formas. La primera es pagar menos por las compras». Para ello, insta a «no pecar de consumismo» y precisa que «es diferente al consumo necesario».

Otra recomendación es «comprar más sano, productos de proximidad y en el pequeño comercio porque el global de las compras les sale más barato». En este sentido, argumenta que «se desperdicia menos comida y se compran menos cosas inútiles. A veces comprar una camiseta más cara en la tienda del barrio hace que gastemos menos, ya que no hace falta comprarse seis por baratas que sean».

El tercer consejo es «poner a trabajar el dinero. Los depósitos bancarios nunca han vencido a la inflación, a no ser que la banca lo utilizara como en la crisis financiera para recapitalizarse. En su opinión, se debe «tener una cartera de inversión que combine buenos fondos de renta variable y de renta fija, muy diversificados, de mucha calidad y siempre con visión a largo plazo. Esto hace que se gane a la inflación fácilmente. Tal vez no a la del 10 % (que será puntual), pero sí la del 4-2 %. Hay que insistir en que invertir en bolsa no es comprar tres acciones, ni el fondo que venda el banco, es hacer una cartera de mucha calidad y diversificada».

El director de Corredordefondos.com explica que los productos que más se están encareciendo son los combustibles y la alimentación. Esto se debe a que «son de por sí los elementos más volátiles y la dependencia de los combustibles sobre la alimentación ha hecho que se disparen. Por ese motivo, las familias tienen que comprar bien, no más barato ni más artificial, hay que comprar las cantidades que no se desperdicien».

¿Durante cuánto tiempo se prevé que se prolongue esta situación?

Preguntado sobre por cuánto tiempo se prolongará esta situación, Langa declara que «parece que la inflación ha tocado techo, aunque posiblemente haya algún repunte más. Pero con tocar techo no hablamos de bajar, podría haber descensos mensuales de forma puntual (de hecho ya los ha habido) pero no veremos una deflación continuada. Por lo tanto, podemos empezar a ver lecturas interanuales más lógicas relativamente pronto. Sin embargo, «las familias son más pobres y no recuperarán ese nivel nunca. El carrito de la compra que nos costaba 60 euros y ahora nos cuesta 100, nunca más volverá a valer 60. Eso sí, tampoco se disparará a corto plazo a 160».