Los brotes de sarna se han duplicado en Baleares en lo que va de 2022, en comparación con todo el ejercicio anterior. Jaume Giménez, médico epidemiólogo del servicio de epidemiología de Baleares, ha insistido en la necesidad de realizar el tratamiento de forma adecuada para evitar su transmisión.

Lo primero que se debe hacer es acudir al médico, cuando se tengan los síntomas (picor) que puedan dar a entender que se trata de sarna. El facultativo prescribirá un crema, que se debe aplicar en todo el cuerpo una vez a la semana, durante tres semanas; se tiene que dejar durante toda la noche en la piel. En este sentido, ha destacado que es fundamental que llegue a todos los pliegues para evitar que el ácaro o los huevos se puedan quedar allí. Además, ha insistido en que es muy importante que el tratamiento lo realice toda la familia.

A la mañana siguiente se tienen que lavar toda la ropa de la cama, pijamas, prendas interiores, etc. a la máxima temperaturas que permita la lavadora. También se debe proceder al lavado de toda la ropa que se han puesto las personas afectadas en los últimos días, siempre a la temperatura más elevada que se pueda. En el caso de aquellas prendas que no se pueden lavar, como las chaquetas de cuero, se deben meter durante unos días en bolsas negras de plástico, bien cerradas y sin que les de la luz. Las fundas de los sofás y los cojines también se deben meter en la lavadora a los grados más altos que lo permita. Los que son de piel o sin fundas se tienen que tapar con plásticos durante unos días y no se pueden utilizar.

¿Se da la baja laboral por la sarna?

Preguntado por si las personas con sarna se tienen que dar de baja laboral, el médico epidemiólogo del servicio de epidemiología de Baleares responde que habitualmente no, ya que una vez que se aplica el tratamiento «se elimina la posibilidad de contagio». Sin embargo, ha puntualizado que puede haber excepciones, como los trabajadores sanitarios o sociosanitarios ya que si hay contacto directo existe posibilidad de reinfección. Por su parte, los niños -que suelen tocarse con los juegos y deportes- pueden volver al colegio a las 24 horas de iniciar el tratamiento.