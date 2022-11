Negueruela defiende subir impuestos a la compra de mansiones: «Los pueden pagar»

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, defendió este lunes la subida del impuesto de actos jurídicos documentados para la compra de viviendas de más de un millón de euros y recalcó que, si alguien puede comprarse una vivienda por ese precio, también dispone de dinero para pagar los impuestos correspondientes. El conseller ha recordado que los Presupuestos recogen también una bajada fiscal para la compra de viviendas por un precio inferior a los 270.000 euros con unos tipos impositivos por debajo de la media. El conseller también se mostró convencido de que esta medida no desincentivará la compra.

Las diputadas Silvia Cano (PSIB) y Esperança Sans (Podemos) también defendieron la enmienda que ha presentado el pacto para aumentar el impuesto de actos jurídicos documentos en el tramo más alto del precio de la vivienda. ABINI, que agrupa a varias inmobiliarias especializadas en este sector, no está de acuerdo con el conseller y asegura que la medida no solo afectará a extranjeros adinerados. Lamentan que Balears tenga los impuestos más altos de toda España y denuncian que el Govern se ha «enfrascado» en una batalla contra las compras de no residentes.

Caída de ventas

«Estas subidas, combinadas con los nuevos impuestos del Gobierno central, están provocando la retirada de un preocupante número de personas que apostaron por Balears y que no se van a recuperar», afirma en un comunicado. También considera que la rebaja de impuestos para compradores de menos de 270.000 euros es una medida «insuficiente» porque hay pocas viviendas hay por ese precio.

«El sector y la población están secuestrados por un sistema que no ha sabido poner la vivienda al servicio de los residentes, generado la mayor dependencia fiscal a los impuestos a la vivienda en las cuentas públicas jamás conocida y no ha hecho nada para flexibilizar y modernizar un sistema de vivienda anacrónico que es un lastre para todos los residentes en nuestras Islas. Con seguridad en vez de generar más ingresos todas estas subidas conseguirán lo contrario», señala ABINI.