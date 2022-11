Black Friday en Palma: «He tenido que salir porque la tienda estaba a rebosar de gente»

Mañana de viernes intensa en las calles de Palma. El Black Friday se está haciendo notar. Desde primera hora, las principales arterias de Ciutat han rebosado de personas y, a medida que han pasado las horas, se han llenado también de bolsas de distintas marcas. Raro ha sido el que no paseaba, bolsa en mano. La ropa ha sido lo más buscado, junto con regalos específicos de cara a la Navidad y artículos tecnológicos. Los hay que, además de comprar, han aprovechado la ocasión para organizar un plan entre amigos: «Hemos quedado para desayunar y después hemos ido a ver tiendas», contaba Yolanda Rincón.

María y Gari Ferrando han quedado también para pasear, en una ruta con las tiendas y descuentos como puntos clave. «Estamos organizadísimas», reconocían ambas. El objetivo ha sido el de hacerse ya con regalos navideños y con algún que otro capricho, todo con rebajas que han rondado el 40 %. «En los últimos días hemos aprovechado los descuentos online y hoy venimos a ver en las tiendas físicas». Esta mañana habían visitado ya muchos comercios, pero solo habían comprado algunas prendas de ropa en Zara. Precisamente, de esta tienda ha tenido que salir Marina Martorell debido a la multitud de personas que se aglutinaban en el interior: «He tenido que salir porque la tienda estaba a rebosar de gente». Ha sido precavida y ha llevado 100 euros en efectivo: «¡Así no me paso! Con la tarjeta a veces no eres consciente de lo que gastas». Quienes sí han salido de otro comercio, y con una bolsa enorme, han sido Sonia Ros y Miguel Ángel Pol. Muy aplicada, en las últimas semanas ella ha ido estudiado la evolución de los precios en las tiendas que más le interesan. Llegado el día, este viernes ha notado rebajas importantes: «Los precios han bajado bastante», mantiene, muy segura. Tras unas cuantas prendas, la siguiente parada que les esperaba era para hacerse con unos auriculares inalámbricos: «Los de Xiamomi suelen costar unos 60 euros y hoy están por unos 40 o 30 euros».

Sonia Ros y Miguel Ángel Pol tras su primera compra del día. Foto: Marina J. Ramos.

Pau Oliver ha ido en específico a una tienda de ropa de segunda mano. Había visto por redes sociales que tendrían grandes descuentos y se ha encontrado, una vez allí, con todo un espacio dedicado al Balck Friday. Ha salido con varias prendas y con un descuento, en total, de entre el 30 % y el 40 %. «Los descuentos han sido accesibles. Podría haber más, en más productos, pero está bien. En los productos rebajados se nota la diferencia», destacaba Valentina Marchetti. Ha comprado durante la mañana de este viernes una sobrecamisa, un pantalón vaquero y una funda para móvil. Y aún no había acabado. «Me gastaré, como mucho, unos 60 o 70 euros».