El Consell de Mallorca dispondrá el próximo año de 605,8 millones de euros para atender sus políticas de defensa del escudo social y de inversión en obra pública sostenible, por lo que es el mayor presupuesto gestionado nunca por la institución insular. El pleno del Consell de Mallorca ha dado luz verde a la aprobación inicial de los presupuestos 2023 con los votos favorables de los consellers que apoyan al equipo de Gobierno, la abstención de El Pi y el voto negativo del resto de la oposición.

En el transcurso de la sesión del pleno también se han rechazado las enmiendas a la totalidad del presupuesto presentadas por PP, Cs, Vox y el conseller no adscrito Pere Soler. La presidenta Catalina Cladera ha destacado que el de 2023 será «el cuarto presupuesto de progreso aprobado esta legislatura en tiempo y forma», que «suman 8 si tenemos en cuenta los de la pasada legislatura»; un hecho que constituye «un valioso patrimonio que nos hace avanzar como sociedad, todos juntos, en los tiempos complicados que nos toca vivir».

En 2023 el Consell de Mallorca dispondrá de 605,8 millones de euros de presupuesto, con un incremento del 16,6 % respecto a la cantidad inicial de 2022. Este incremento supone que por primera vez el Consell de Mallorca superará los 600 millones de euros euros de presupuesto inicial, en términos consolidados, debido al incremento de la transferencia procedente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. En su turno de intervención, el conseller insular de Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha afirmado que «el Consell se hace mayor, crece y lo hace para intervenir, por ser importante, por ser la solución».

«Queremos ser palanca de impulso en nuestra sociedad para promover el crecimiento sostenible y no retroceder ni un paso en el bienestar de sus integrantes, a partir de la igualdad de oportunidades». El Consell prevé una partida global de 17 millones de euros en 2023 para financiar el paquete de 13 medidas de despliegue del escudo social en Mallorca, dirigidas a familias, jóvenes, ancianos, empresas y autónomos, sector cultural. Otro vector fundamental del presupuesto se encuentra en los cerca de 143 millones de euros que se podrán destinar a inversión pública, en obras y proyectos de interés social, que espoleen la economía, que se nutre de la activación de recursos por generar crédito a partir de fondos Next Generation de la Unión Europea, los Fondos del ITS, las aportaciones que podrán llegar del Estado, y la propia incorporación de remanentes de tesorería provenientes de la liquidación del presupuesto de este año.

El conseller Colón ha destacado la validez de las políticas que el Consell de Mallorca impulsa con estas cifras que «representan una gran oportunidad para Mallorca y para su ciudadanía. Porque son un conjunto muy valioso de recursos y unas pautas de aplicación de los mismos que permitirán que el escudo social que planteamos sea realmente efectivo como defensa contra las turbulencias económicas a las que nos enfrentamos». Más del 60 % del presupuesto se destina a políticas sociales, 346,6 millones de euros, con un incremento del 14 % desde el último ejercicio. Dentro de esta partida se incluye el IMAS, que contará con un presupuesto de 274,8 millones, las políticas en materia de Juventud, dotadas con 3,2 millones y las de Igualdad y Diversidad, también con un alza del 17 %. La transferencia en materia de Cultura se incrementa en un 4,1 %, hasta los 27,9 millones que permitirá hacer llegar las subvenciones culturales a los 6,6 millones, y dotar las aportaciones a las fundaciones.