Los médicos del centro de salud de s’Escorxador explotan: «Este SUAP no puede más»

Los usuarios del centro de salud de s’Escorxador (en Palma) han sido los primeros en ver las quejas de los médicos de Urgencias de este servicio sanitario que ha amanecido este lunes empapelado de mensajes de auxilio. «Más de la mitad de los médicos en ejercicio carecen de plaza en propiedad», reza una de las protestas con la que crece la escalada de tensión de los médicos de Atención Primaria. «Se ofrece contrato basura, condiciones penosas, enviar CV al IB-Salut, señala otro de los carteles. «Este SUAP no puede más». S’Escorxador es uno de los tres Servicios de Urgencias de Atención Primaria que hay en la ciudad.

Es decir, uno de los tres centros de salud que a partir de las ocho de la tarde siguen abiertos 24 horas para atender casos sobrevenidos. Los médicos del SUAP se quejan de que, desde que se incentivaron las horas extra en Atención Primaria en horario de tarde, ya ningún facultativo quiere trabajar en este servicio porque no les sale a cuenta. Por este motivo se ha convertido en la plantilla más mermada de la sanidad pública y este verano ya denunciaron que ningún fin de semana estuvieron todos los efectivos necesarios.

Lejos de mejorar, la situación se mantiene en el tiempo y quienes allí trabajan aseguran que no pueden más. La mitad de la plantilla de los SUAP no tiene plaza propia por lo que son plazas sin asignar que han dejado de ser atractivas y no encuentran efectivos. Para los que quedan la tarea crece con el agotamiento y burn out que conlleva. Si la situación en Atención Primaria ya es delicada de por sí, como manifestaron las cuatro sociedades científicas de médicos, el Col·legi de Metges y el Simebal la semana pasada. La peor parte se la llevan los SUAP.