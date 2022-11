Estafan 1,5 millones de euros a medio centenar de inversores de bitcoins en Mallorca.

Mi desconocimiento del funcionamiento de las criptomonedas es poco menos de enciclopédico, pero me escaman estas rentabilidades de escándalo de las que, lo admito, algún conocido ha logrado aprovecharse. Lo malo es que siempre los hay que saben sacarle punta a cualquier invento, en especial cuando la cosa va de ese complejo mundo digital, donde nada es ni nada existe. A mi en esas ya no me pillarán. Por viejo.