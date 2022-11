Los Premios de Excelencia Condé Nast Johansens 2023 condecoran en Mallorca a Hotel Es Príncep y Hotel El Llorenç Parc de la Mar

Los prestigiosos galardones a la excelencia Condé Nast Johansens, entregados en Londres, condecoran a dos hoteles de Mallorca: el Hotel Es Príncep de Palma y el Hotel El Llorenç Parc de la Mar. Ambos recibieron unas distinciones muy importantes que los colocan en un prestigioso listado de hoteles condecorados a lo largo y ancho de Reino Unido, Europa y la zona del Mediterráneo.

Es Príncep recibió el galardón al Mejor Servicio. | www.esprincep.com

El Hotel Es Príncep fue galardonado con el premio al Mejor Servicio (Best Service). Su propietaria, Isabel Mairata, recogió el galardón en el hotel Kimpton Fitzroy de la capital británica. El Hotel Es Princep se inauguró en 2018 y pertenece a la marca de lujo The leading hotels of the world. El establecimiento fue diseñado para integrarse en el entorno de alto valor histórico y paisajístico donde se ubica: sobre el Baluard des Príncep.

El Llorenç Parc de la Mar se llevó el premio a la Mejor Experiencia Gastronómica.| www.elllorenc.com

Por su parte, el Hotel El Llorenç Parc de la Mar recibió el galardón a la Mejor Experiencia Gastronómica (Best Dining Experience). Se trata de un Hotel Boutique Only Adults enclavado en el emblemático barrio de La Calatrava, en pleno corazón de Palma de Mallorca y está concebido para que el huésped se sienta parte de la Isla.

Cabe destacar que ambos hoteles cuentan con varios reconocimientos: Es Princep ha sido galardonado en 3 ocasiones por los Conde Nast Johansens Awards y El Llorenç Parc de la Mar en 2 ocasiones.

Los premios

Condé Nast Johansens celebraba su 40 aniversario coincidiendo con la gala de entrega de premios, además de con la World Travel Market. Y es que, estos precios se crearon hace cuatro décadas para reconocer la excelencia en todos los hoteles, spas y lugares seleccionados por las guías Condé Nast Johansens (de la editorial de Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller y Vanity Fair).

Para comprobar el resto de premiados, tanto de Reino unido como de Europa y la zona del Mediterráneo puede acceder aquí a la página oficial: Awards for Excellence 2023 Winners