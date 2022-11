La Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad destinará en 2023 hasta 1,5 millones de euros para crear centros de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual en las cuatro islas, según ha anunciado este jueves la consellera, Mercedes Garrido. Para ello se firmarán convenios con los Consells Insulars, según ha precisado la consellera en su comparecencia en el Parlament para informar sobre las cuentas para 2023. La Conselleria contará con 134,85 millones de euros el próximo año, un 30% más que en 2022. Dentro de este importe, los recursos destinados a Igualdad en 2023 crecen un 35%, hasta 9 millones. Entre otras partidas destacan los 100.000 euros en 2023 a un proyecto para fomentar que los opositores a judicatura y Fiscalía incorporen «desde ya» la perspectiva de género en el material que estudian. El proyecto consistirá en un trabajo escrito sobre cómo estos estudiantes incorporarán la perspectiva de género en la Justicia si se convierten en jueces o miembros de la Fiscalía.

Los mejores trabajos serán valorados por un tribunal y recibirán una subvención, además de publicarse en la colección de estudios del IbDona. Garrido ha insistido en que el objetivo es que «las personas que en un futuro tendrán que dictar sentencia» o «plantear la acusación en delitos violentos y sexuales contra mujeres» apliquen la perspectiva de género, la «conozcan y la tengan interiorizada». Al margen de esta iniciativa, el Govern también está trabajando en becas para opositores. Igualmente se dedicarán 132.000 euros para la consolidación y la autonomía del Observatorio de la Igualdad; 566.000 euros al servicio de atención 24h de violencia machista; 1,3 millones al programa SOIB Dona; 500.000 euros para las mesas municipales de prevención de violencia machista; y 100.000 euros para detectar explotación sexual infantil y adolescente, de los que la mitad son para formación de profesionales.

Conciliación y diversidad

La Dirección General de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad tendrá un presupuesto de 6,7 millones. Al Plan de Conciliación y Corresponsabilidad se destinarán este año 39,1 millones. También se contemplan 5 millones para ayudas a las familias para actividades extraescolares, con 200 euros por cada niño de la unidad familiar; 4,9 millones del Plan Corresponsables, provenientes del Ministerio de Igualdad, para guarderías matinales de centros públicos y concertados, escuelas de vacaciones, la novedad de un plan de servicios de ludoteca y refuerzo escolar para ayuntamientos. En políticas LGTBI, se ha incrementado un 20% del presupuesto para la convocatoria para entidades sin ánimo de lucro que trabajan con diversidad sexual y de género, hasta 100.000 euros. La consellera también ha anunciado la próxima aprobación de un Protocolo Intersex más allá del ámbito médico y sanitario para apoyo a familias y adolescentes, que espera que sirva de base para otras Comunidades Autónomas. «La ONU calcula que un 1,7% de la población nace con alguna característica intersexual», ha recordado.

Incrementos salariales

Por otro lado cabe destacar el incremento en la Dirección General de Función Pública, con un presupuesto de 4,7 millones, para financiar el incremento en las retribuciones básicas y complementarias del 2,5% para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Comunidad Autónoma. También es reseñable el aumento en la Escuela Balear de Administración Pública, de un 12,3%, incluyendo 5 millones para crear nuevas plazas de Policía Local. Otras partidas destacables son 155.000 euros para oposiciones y pruebas selectivas y 800.000 euros destinada a la adecuación de las nuevas instalaciones de la EBAP en Menorca, que se ubicarán en el Cuartel de Santiago.

Emergencias

La Dirección General de Emergencias e Interior gestionará 20,4 millones. La consellera ha resaltado una partida de 3,75 millones por el contrato del servicio de información meteorológica para la gestión de emergencias. También se prevé aumentar el personal del centro 112, entre gestores, supervisores, jefes de sala y personal de administración. Igualmente, ha anunciado la puesta en marcha de un Observatorio MEditerráneo de Riesgos Naturales y Emergencias en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB), con un presupuesto inicial de 150.000 euros. Otras novedades en el presupuesto de la Conselleria son los gastos para conmemorar el 40º aniversario del 'Estatut d'Autonomia' (50.000 euros), un proyecto de mediación intrajudicial en el ámbito laboral (10.000 euros) y los gastos para la organización de las elecciones (1,6 millones). Asimismo, destaca la transferencia a IB3 por el proceso de internalización de los servicios informativos, que se hará efectiva en febrero, además de la renovación de equipos obsoletos y un aumento para producción propia.

Marivent

En las intervenciones de los grupos, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha anunciado una enmienda para reducir el gasto destinado al Palacio de Marivent y dejarlo «en lo justo». Sans ha matizado que entiende que parte de ese gasto se justifique por el incremento retributivo de todo el personal público pero «mientras este espacio no se devuelva a la ciudadanía el dinero que se le dedique debe ser el mínimo». «Creemos que en políticas de vivienda estaría mejor destinado», ha dicho la diputada. La consellera ha respondido asegurando que no es «monárquica» pero asegurando que el gasto es «el necesario» para realizar el mantenimiento del Palacio, catalogado como Bien de Interés Cultural, cedido a la Casa Real para las vacaciones de la Familia Real pero propiedad del Govern «con obligación de mantenimiento».

«No podemos hacer dejadez de funciones», ha argumentado Garrido, afirmando que el dinero se destinará a «obras necesarias de mantenimiento», «como que hay personas que, directamente, se caen», o para adaptación de espacios del personal, «para que trabajen de manera digna». Por otra parte, respecto al presupuesto de esta Conselleria, desde el PP, Juan Manuel Lafuente ha incidido en que la función pública «además de robusta debe ser eficaz y moderna». Además ha pedido que la celebración del aniversario del 'Estatut', en un año electoral, «sea una celebración para todos» sin hacer un «uso partidista». Desde Cs, la portavoz Patricia Guasp ha anticipado una enmienda para bonificar las cuotas de autónomos de las mujeres en los primeros años de ejercicio de actividad. Como ha recordado la diputada, las mujeres autónomas «son un 6%».

También ha reivindicado un «plan de eficiencia y racionalización del gasto» en la administración y ha cuestionado que los cargos políticos y asesores del Govern también se apliquen el aumento de retribuciones: «No me parece el mejor momento para hacerlo», ha subrayado. El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha afirmado que los presupuestos son «un escudo electoral», censurando que el Govern destine 5 millones de euros a gastos de publicidad. También ha cuestionado el programa para opositores a juez y fiscal y ha añadido que «la violencia no tiene género pero por desgracia sí nacionalidad». Desde MÉS per Mallorca, Josep Ferrà ha compartido que se ha producido un incremento en el odio y las agresiones al colectivo LGTBI y la necesidad de combatirlas. Asimismo, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha criticado el «negacionismo» del cambio climático y la violencia machista por parte del diputado de Vox.