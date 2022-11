‘Better in winter’ o convertir el estand en un ring de boxeo

La World Travel Market sigue empecinada en darnos los mejores datos y previsiones turísticas, pese a la incertidumbre reinante, y al mismo tiempo ofrecer la otra cara de los partidos políticos al convertir el estand de Balears en un auténtico ring pugilístico. Se nota que estamos en precampaña, pero tanto el PP como el PSIB no deben entrar en un juego de cruce de acusaciones por cuestiones partidistas sin pensar que están en Londres para promocionar Balears.

El portavoz del Govern y conseller de Turisme, Iago Negueruela, preguntado sobre si habían venido de «visita» o a «promocionar» las Islas, se limitó a decir que estaban en la capital británica para dar a conocer la estrategia de Balears para mejorar la calidad del destino, su oferta y ofrecer la mejor imagen. El nivel de crispación que ayer se vivió en el estand no es normal con la que está cayendo. Algunos partidos solo se miran el ombligo y no miran o no quieren velar por el futuro económico y laboral de las Islas. Y aquí ha entrado a trapo también Més con su critica al Govern.

Por lo visto nadie de Més recuerda que cuando estaban en la calle Montenegro lanzaron la campaña promocional ‘Better in winter’ en Londres, Madrid y Berlín. Es decir, en las tres ferias turísticas internacionales más importantes del mundo. Aquel mensaje, por lo visto ha quedado en el olvido, como también la campaña del Fomento del Turismo de Mallorca patrocinada por el entonces Ibatur de ‘Un hivern a Mallorca’. Se buscaba la desestacionalización y se logró en cierto modo, pero la pandemia y el nuevo Pacte de Govern se han olvidado o no quieren recordar ciertas decisiones políticas que defendieron a capa y espada durante años en las ferias y que beneficiaron a la imagen de la Isla en los mercados emisores europeos.

José Codolá, Dan Goldspink, Maria Frontera, Ramón Colom, Toni Homar, Pablo Riera Marsá, Juan Socías y María José Aguiló, en el estand.

La presidenta de la patronal hotelera FEHM, Maria Frontera, este martes se hacía eco de ambos proyectos y lamentaba de forma desilusionada que quedaran en el cajón por cuestiones partidistas. El ‘fair play’ entre hoteleros y el Consolat de Mar ha quedado también en el olvido. Se avecinan meses convulsos a nivel político y las ferias turísticas se van a utilizar como escaparate de pugnas de programas electorales en vez de apostar por ofrecer una imagen unida ante los touroperadores y patronales europeas. Balears es un destino turístico líder y el conseller Negueruela criticó duramente la estrategia del PP balear por olvidar donde estaba: en una de las principales ferias turísticas.

Mientras en las Islas se entra en discusiones bizantinas, la competencia turística en el Mediterráneo no descansa. Grecia, Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos no están dormidas. Está bien que las aerolíneas tengan puestas sus miras en Balears, pero los destinos del Mediterráneo también están encima de los CEO de EayJet, Jet2 o TUI Fly. El negocio turístico es muy volátil y es cierto que los destinos de corta y media distancia van a ser los grandes beneficiados en la próxima temporada turística. Los 'antiturismos' o actitudes similares no son la mejor bandera promocional de un destino. El trabajo de muchos años se puede echar a perder por decisiones erróneas en unos momentos claves para toda la industria turística balear.