Mallorca sufrirá esta semana un cambio de tiempo importante, aunque será por un periodo reducido. En este sentido, el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Bernat Amengual, ha informado que un frente frío con una borrasca asociada dejará el jueves precipitaciones fuertes, que podrían llegar a ser muy fuertes, y una bajada de temperaturas de entre 3º y 4º.

Mientras tanto, la estabilidad seguirá siendo la nota predominante en la Isla. Así, para el lunes, martes y miércoles se esperan cielos poco nubosos, aunque pueden aparecer algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12º y los 17º; por lo que serán superiores a lo habitual en esta época del año, que son 12º. Por su parte, las máximas serán de 23º-25º; también más altas de lo normal a principios del mes de noviembre, que son unos 20º.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares ha detallado que el jueves Mallorca se verá afectada por el citado frente frío, que lleva asociada una borrasca, y provocará que se produzcan lluvias fuertes, que podrían llegar a ser muy fuertes. Por tanto, no se descarta tener que activar algún nivel de alerta. Otra de las novedades es el descenso térmico: las mínimas bajarán hasta los 13º-14º y las máximas no superarán los 20º-21º. Por tanto, se situarán en los valores propios de esta época del año.

🌤️La semana que viene comienza con tiempo estable, en general soleado y con Tmáx en ascenso (hasta 25-26 ºC) ⛈️A media semana esperamos cambios y especialmente el #jueves la probabilidad de precipitaciones y tormentas aumenta 🧐además podrían ser fuertes o muy fuertes. pic.twitter.com/SLAbIXdD2u — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 6, 2022

Amengual ha avanzado que de cara al viernes, día 11 de noviembre, se espera que la estabilidad meteorológica vaya ganando terreno. De este modo, ya no se prevén precipitaciones y las temperaturas se recuperarán: las máximas volverán a oscilar entre los 23º y los 25º. El portavoz adjunto de la Aemet ha señalado que, exceptuando el episodio de este próximo jueves, no se esperan precipitaciones importantes en Mallorca. No obstante, ha precisado que los pronóstico a largo plazo no son tan fiables, por lo que habrá que ir viendo la evolución del tiempo a más corto plazo.