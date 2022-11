El tiempo en Mallorca cambiará esta semana, ya que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia una bajada de temperaturas, viento fuerte y posibles lluvias. El portavoz adjunto de la Aemet, Miquel Gili, ha precisado que la Isla se verá afectada por el primer frente Atlántico de la temporada, que hará caer los valores térmicos entre 6º y 7º. Además, será necesario activar alertas por vientos y mala mar. También se esperan lluvias, que en algunos casos podrían ser fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo.

Para este jueves, 3 de noviembre, se esperan intervalos nubosos, aumentando temporalmente a cubierto en las horas centrales del día. Existe probabilidad de alguna precipitación débil durante el día y por la noche se esperan chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, sin descartar granizo, preferentemente en el norte del Archipiélago. Las temperaturas nocturnas irán en ligero ascenso y las diurnas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del sur y suroeste con intervalos fuertes a partir de la tarde, girando a noroeste por la noche.

Gili ha precisado que la posibilidad de lluvias será más importante durante la madrugada del jueves al viernes, ya que es cuando el frente Atlántico atravesará la Isla. Ya durante la mañana del viernes las máximas experimentarán una bajada significativa, de unos 6º-7º, respecto a este miércoles. Así no se superarán los 20º-21º, que son los valores normales para esta época del año. La jornada también estará marcada por las fuertes rachas de viento, que pueden ser de 70-80 kilómetros por hora (km/h) y superar los 100 (km/h) en las cumbres; toda Mallorca estará en alerta amarilla. También habrá aviso amarillo por mala mar, puesto que las olas pueden llegar a los tres metros de altura.

El viento seguirá soplando con fuerza fuerza durante la madrugada del viernes al sábado, aunque ya durante el día se irá moderando. La predicción del tiempo indica intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional en la mitad este de Mallorca. Gili ha subrayado que las mínimas bajarán de forma importante, entre 6º y 7º; no superarán los 12º-13º, que es lo habitual a principios del mes de noviembre.

No se esperan lluvias importantes

El portavoz adjunto de la Aemet ha avanzado que no se esperan lluvias importantes en los próximos días, ya que aunque existe la posibilidad de que precipitaciones, que en algunos casos pueden ser fuertes, no está previsto que duren mucho tiempo. El domingo se irá imponiendo la estabilidad meteorológica y no se prevé que vuelva a llover hasta el próximo fin de semana. No obstante, falta mucho tiempo, por lo que habrá que esperar a que se vaya acercando la fecha para confirmar la predicción.