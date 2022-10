La escasez de pisos y casas a la venta en Mallorca ha motivado que algunas inmobiliarias se hayan puesto a la 'caza' de inmuebles y estén empleando técnicas que, como mínimo, no dejan de ser curiosas. Es el caso de algunas inmobiliarias, que pagan 500 euros cuando se formaliza la venta y que buscan casas y pisos en cualquier parte de la Isla. La persona interesada únicamente debe informar sobre la ubicación del inmueble en venta y la inmobiliaria ya se pone en contacto con la propiedad para captarlo y encargarse de su venta. En el caso de que se logre el objetivo, en el momento en el que se firme la operación de compra-venta ante notario se le abonan los 500 euros al informante.

Otras técnicas que están empleando otras inmobiliarias es la del buzoneo. Esta se da especialmente en las grandes ciudades, como es el caso de Palma. Así, vecinos de los barrios con más demanda de inmuebles reciben constantemente en sus buzones papeles en los que se puede leer que hay interés por adquirir la casa y aparece un teléfono para ponerse en contacto. En algunos casos llegan a ser muy elaborados, tales como los que han aparecido esta semana en El Molinar y el Coll y que se puede ver en esta noticia. También han aparecido en algunos vehículos estacionados en la zona.

Imagen del cartel que han recibido los residentes en El Molinar y el Coll estos días, tanto en los buzones de sus casas como en los cristales de sus coches.

«Competencia desleal»

La presidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API), Natalia Bueno, ha denunciado que se trata de prácticas de «competencia desleal». A su modo de ver, «un buen profesional inmobiliario, no debería emplearlas. La captación de inmuebles debería centrarse en ofrecer un servicio profesional de calidad y no en dar dinero a cambio de un contacto. Es entrar en una carrera a ver quien da más, haciendo un reclamo al que no tiene ocupación alguna a que se dedique a facilitar contactos a cambio de un dinero, que seguramente no tributará por ello». Precisamente, otro de los riesgos de estas prácticas, además de la competencia desleal, es utilizar dinero en 'B', es decir, promover la economía sumergida.

En este punto, Bueno ha recordado que en su día había abogados que iban a los hospitales a captar a personas que habían sufrido accidentes, como posibles clientes. El Colegio de Abogados advirtió de estas malas praxis y se pudieron erradicar. Por ello, se ha mostrado esperanzada en que cuando esté aprobado el registro autonómico de agentes inmobiliarios se pueda solucionar esta competencia desleal, puesto que «estaríamos todos sometidos a un código ético y de buenas praxis».