Más de una veintena de alumnos de 1º curso de Formación Profesional del IES Politècnic de Palma denunciaron ayer por escrito en la Conselleria d’Educació que están sin profesor desde el inicio de curso. Ante este «despropósito» presentaron una queja formal para pedir una solución, según el documento que entregaron.

Entre los afectados por no tener un sustituto los hay que cursan un grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y otro superior de Automatización y Robótica Industrial. Esta situación está suponiendo que los estudiantes no puedan recibir clases de Sistemas Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos. Esto les hace temer que afecte negativamente a la hora de pasar de curso. El inspector de FP que se ocupa del centro mencionado les explicó, justo ayer, que la próxima semana empezará a trabajar un profesor para cubrir una jornada, mientras que de la otra jornada y media que queda por atender se ocuparán temporalmente el resto de docentes del instituto usando sus horas lectivas.

Falta de docentes

La ausencia de un sustituto se debe a que faltan docentes en los centros de Balears. La Conselleria ofrece casi 40 plazas de substitución urgente, de las cuales la mitad son para FP. Además, cabe decir que hasta una treintena de profesores interinos que impartían esta formación ya no pueden ejercer porque no cuentan con un grado sobre la materia de la que dan clase, como les pedía la Conselleria desde hace seis años para adaptarse a la normativa estatal. Este es el motivo por el cual el profesor que tenían asignado los alumnos del Politècnic no puede darles clase, según explican a este diario.