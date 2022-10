El Govern defenderá ante el Gobierno la exención del catalán para los interinos que no tengan esta certificación y que participen en el proceso de estabilización de plazas siempre que no se les exigiera el catalán para acceder a la Administración. El proceso de estabilización afecta a unos 10.000 funcionarios de los algunos no tienen acreditado los conocimientos de catalán.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado una advertencia contra el decreto ley de Baleares que exonera a los interinos de acreditar el catalán para mantener la plaza. El decreto ley da dos años a los interinos para que certifiquen estos conocimientos, pero el Gobierno considera que Baleares no tiene competencias para ello. Por eso ha presentado una advertencia de que acudirá al Tribunal Constitucional si no se corrige. Baleares y Madrid deben sentarse ahora a negociar para tratar de resolver estas discrepancias. Noticias relacionadas El Gobierno cuestiona la ley que exime del catalán a los interinos para consolidar plaza El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, que este lunes ha actuado como portavoz en ausencia de Iago Negueruela, ha asegurado que el Ejecutivo balear mantendrá su posición y defenderá la exoneración durante los dos primeros años. Yllanes ha preferido no hablar de «amenaza de inconstitucionalidad» y ha señalado que se trata más bien de un problema de competencias entre las dos Administraciones. «Afortunadamente, cada que vez que hemos estado en una situación similar hemos llegado a un acuerdo y no se han presentado recursos a normas de Baleares», ha dicho Yllanes. «Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo para que se presente en dos años el título de catalán porque estamos seguros de que hemos ejercido una competencia de la Comunitat», ha dicho. Además de la exención del catalán, el Gobierno también plantea reservas a otras dos disposiciones que recoge el decreto ley de estabilización de los interinos: cree que no se puede convalidar el título de ESO o de Bachiller tras tres años de trabajo profesional y tampoco está de acuerdo en la posibilidad que el Govern amplíe de dos a tres años el límite de los interinos para optar a una comisión de servicios o a un concurso de traslados.