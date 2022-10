«Llegar a fin de mes me quita el sueño». Esta es la dura confesión de Eliana Rey, que tiene que sacar adelante a sus tres hijos y a su marido con sólo 850 euros al mes. Con ese dinero debe pagar el alquiler, la luz, el gas, la comida, los gastos escolares, etc. Para conseguirlo debe de mirar hasta el último céntimo, motivo por el que se conoce al detalle los precios de los productos de los diferentes supermercados; incluso recuerda la evolución que han sufrido en los últimos meses. Sin lugar a dudas, se nota que es auxiliar contable, aunque no puede utilizar el título ya que no tiene dinero para convalidarlo.

Eliana es de Colombia y hace tres años decidió venirse a Mallorca para huir de la inseguridad y las duras condiciones de vida de su país. Cuando estaba embarazada de su hijo pequeño, la tía de su marido le recomendó que se viniese porque si el niño nacía aquí podría lograr la residencia y así lo hizo; también se trajo a sus otros dos hijos. Su marido, que era policía en Colombia, ha venido hace poco y aún no tiene el permiso de residencia. Tampoco lo poseen sus dos hijos mayores, que ahora tienen diez y cuatro años; el pequeño, que nació en la Isla tiene dos años. Esta mujer luchadora trabaja en una empresa de limpieza, en la que asegura que es muy feliz; su contrato es de 25 horas semanales y le gustaría hacer más para poder mejorar su sueldo y darle algunos caprichos a sus pequeños. La labor que lleva a cabo Eliana para llegar a fin de mes es de auténtica ingeniería financiera. «Aprovecho las promociones, busco los productos más económicos y los que están a punto de caducar y los congelo. También compro el pollo y la verdura congelada porque es más barata. La limonada la hago yo y sólo compro refrescos en casos excepcionales, como cuando están malitos». Además, confiesa que «vivo apagando las luces y la tele, cuando mis hijos no están». Eliana es una mujer feliz, pese a todas las dificultades económicas que padece. Ahora no recibe ayudas económicas Noticias relacionadas La mitad de los ciudadanos de Baleares tienen dificultades para llegar a fin de mes De la leche al pan: Estos son los alimentos que más han subido de precio Gracias a este esfuerzo nunca se han visto sin comida, aunque su temor y lo que la desvela es que sus niños puedan llegar a pasar hambre. Actualmente no reciben ayudas económicas, sí lo hizo durante la pandemia. «Recibí alimentos de SOS Mamás pero no he vuelto a pedir para que puedan aprovecharlos los que más los necesitan», señala con una enorme generosidad. También le resulta de gran utilidad compartir piso con su cuñado. Ella paga 350 euros y tiene dos habitaciones para los cinco miembros de su familia, mientras que el hermano de su marido abona otros 350 euros por un cuarto. Los problemas vienen cuando aparece algún gasto imprevisto. Entonces toda la ingeniería financiera se desmorona y Eliana tiene que luchar con todas su fuerzas para cubrir las necesidades básicas de su familia. Esto es lo que le sucedió con la vuelta al cole. Afortunadamente, una amiga la ayudó a comprar el material escolar; su marido, que acababa de llegar de Colombia, también trajo dinero y pudieron superar este trance. ¿Cómo harán frente a los gastos de Navidad? El siguiente escollo -en este caso previsto- lo tendrán en Navidad, una época en la que sus hijos esperan recibir regalos, como todos los niños. Sin embargo, Eliana ya lo tiene resuelto: su familia le mandará dinero y sus amigos que residen en Mallorca siempre le compran regalos. Sus hijos son muy conscientes de la realidad que tienen. Así, saben que no pueden ir a los cumpleaños de los niños de su clase, porque es un gasto extra que sus padres no pueden asumir. En el caso de su hija mayor, que ya tiene 10 años, destaca que «es una niña muy madura, que entiende la situación». Tampoco pueden ir a comer a restaurantes. Pese a todo ello, son una familia feliz, que disfruta de la ciudad ya que se mueven en transporte público. «Nosotros vamos a los parques, paseamos y compro las patatillas en el supermercado porque en los bares son más caras», explica. Pese a todas estas dificultades, no se plantea regresar a Colombia. Eliana está haciendo todo lo posible porque sus hijos tengan una buena formación, que les permita tener un futuro mejor. Para ello, algunos de sus hijos participan en el Espai Obert y en el servicio de apoyo al estudio de la asociación Espiral.