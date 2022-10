Salut refuerza las Urgencias por la previsible ola conjunta de gripe y COVID

No debe pasar desapercibida la advertencia que se hace desde el IB-Salut con respecto a la necesidad de que sean los propios ciudadanos los que tomen conciencia de la necesidad de la vacunación, cuestión que no es baladí si se tiene en cuenta la pérdida de tensión social contra la COVID y no digamos ya contra la gripe. Está muy bien reforzar el dispositivo sanitario, pero lo importante es la prevención.