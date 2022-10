El enfermero roquero

La doble vida de Paco González, enfermero y bajista del grupo de rock en catalán Anegats, transcurre entre los pasillos del hospital Son Espases y los escenarios de cualquier pueblo de Mallorca desde hace más de 20 años. «El otro día leyendo Canción de amor definitiva, de Jorge Martí, el cantante de La Habitación Roja, me sentí identificado con lo que dice sobre que la música le ha robado muchos cumpleaños y fiestas de sus hijas», explica Paco por teléfono.

El líder de La Habitación Roja también es enfermero y tiene dos hijas, como Paco, pero estableció su vida en Noruega por amor. «Yo la suerte que tengo es que con el grupo lo hacemos casi todo en las Islas. Te roba tiempo de compartir con ellas, pero nosotros cada vez hacemos más cosas juntos y lo disfruto más. Te da más pereza irte de casa, tanto para trabajar como para tocar. La casa es tu refugio. Aquí no eres enfermero ni roquero. Aquí eres ‘Paco papá’ o ‘Paco marido’. Aquí te olvidas de que eres el enfermero de la Unidad de Neurología o Paco de Anegats».

Paco no tenía muy claro qué estudiar hasta final de tercero de BUP. Su abuelo fue practicante y, aunque no lo conoció, cree que algo debe haber en los genes. «Creo que las dos profesiones, la de enfermero y músico, tienen su punto de satisfacción. Es más sencillo obtener agradecimiento en la enfermería porque el paciente es muy agradecido. Un enfermo que se tira 24 horas tumbado en la cama mirando el techo, en el momento que eres un poco cariñoso o gracioso, te lo devuelve multiplicado. Sales de la habitación y coges una energía... en el escenario no depende de lo bien que lo hagas. Hay grupos que lo hacen muchísimo mejor que nosotros y no están recibiendo eso».

No ha sido fácil compaginar la enfermería con la música. Paco ha tenido que cuadrar turnos y dormir pocas horas para despojarse del pijama, empuñar el bajo y subirse a los escenarios con Pep Álvarez y José Juan Umbert: Anegats. «Es imprescindible en ambos trabajos la humildad y rodearte de gente con valores». Algunos pacientes conocen su faceta como músico. «Me da cierta vergüenza que me reconozcan en el trabajo, pero es bonito. En la Isla somos más o menos conocidos».

Anegats ha publicado nueve discos a lo largo de su trayectoria, que empezó allá por el año 2002. «No tenemos el tirón del primer disco, de los grupos nuevos, pero contamos con el poso de haber estado tocando muchos años. Llevamos más de 300 conciertos, somos un clásico, la gente nos conoce. ». Los clásicos serán siempre modernos.