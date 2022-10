Las elecciones hoteleras en Alcúdia y Can Picafort dividen a los empresarios

Los empresarios de la Asociación Hotelera de Alcúdia-Can Picafort tendrán que optar, por vez primera, entre dos candidatos en las elecciones a la presidencia para suceder en el cargo a Jaume Horrach, que ha estado al frente de la misma en los últimos nueve años y medio. Se trata de la segunda zona turística en importancia de Mallorca, tras la Platja de Palma, al superar las 36.000 habitaciones. Los dos candidatos que concurren a la presidencia son el exconseller y exdiputado ‘popular’, así como exdelegado del Gobierno en Balears, Miquel Ramis y el candidato consensuado entre los empresarios de la zona, Pablo Riera Marsá.

Ramis presentó su candidatura en plazo, pero sorprendió porque los empresarios pensaban que estaba todo decidido con el candidato de consenso, de ahí el malestar latente que hay porque nadie sabe cómo van a evolucionar los acontecimientos. Desde la asociación hotelera indican que las elecciones tendrán lugar el próximo día 27 y que se trata de un proceso electoral abierto, «al que podía haberse presentado cualquier empresario de la zona». Miquel Ramis está apoyado por los hoteleros de Alcúdia, mientras que los de Can Picafort se decantan por Riera Marsá.

En el seno de la asociación hotelera no esconden su preocupación porque se polarice de nuevo esta zona, lo cual le hará perder peso específico en el seno de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). «Están claros los apoyos que van a recibir los dos candidatos, de ahí que en caso de que no haya acuerdo final no se descarta que Alcúdia cree su propia asociación hotelera y que Can Picafort haga lo propio. Esta división no beneficia a nadie y sería dar un paso atrás, más aún cuando costó lograr la máxima unión empresarial entre ambos enclaves turísticos para ser más operativos ante las administraciones», indicaron ayer empresarios hoteleros de Alcúdia y Can Picafort.

Desde la Asociación mantienen una postura ecléctica y solo indican que las urnas del día 27 decidirán quién será el nuevo presidente de la zona hotelera. En ningún momento quieren hablar de politización, especialmente por los antecedentes políticos de Miquel Ramis, de ahí que simplemente señalan que se trata de dos empresarios que buscan ser los nuevos presidentes. El actual presidente, Jaume Horrach, y su junta directiva han tenido que hacer frente en los últimos cuatro años a la quiebra del grupo turístico Thomas Cook y a la pandemia, que provocó el cierre de toda la oferta de alojamiento, salvo la que colaboró con el IB-Salut.