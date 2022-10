La presidenta de Balears, Francina Armengol, ha asegurado este martes en el pleno del Parlament que el régimen fiscal derivado del REB lo han conseguido la sociedad balear y la plataforma que encabezó el Cercle d'Economia, pero ha puntualizado que «quien lo ha luchado políticamente es este Govern». La coordinadora de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, ha dicho que su partido acoge con satisfacción «todas las medidas que se consigan del Gobierno de España» para compensar y amortiguar el impacto los sobrecostes y las desventajas que supone la insularidad para los sectores productivos en concetividad y la competitividad y le ha preguntado a Armengol si considera suficientes las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno respecto al REB.

Armengol ha recordado que lo conseguido deriva de la lucha de muchas entidades sociales y partidos políticos que han trabajado «nada menos que 20 años» para conseguir un régimen económico y fiscal específico para Baleares que se basa en el proyecto acordado en 2019, y ha señalado que Cs también forma parte. Guasp ha manifestado preocupación porque lo anunciado «no cuenta con un marco normativo garantista y dista mucho del verdadero Régimen Especial Fiscal que necesitan las islas», porque el REB «no debería quedar sujeto a unos presupuestos generales del Gobierno de turno». «Debe estar blindado y debería quedar más claro que 2028 no es una fecha de caducidad sino de revisión, por si llegan otros que no crean en la insularidad y se lo carguen», ha advertido en el turno de control al Govern durante el pleno.

Aunque considera el régimen fiscal un paso importante para empresas y autónomos, Guasp ha reclamado «que se reduzca el IVA» para contar con un régimen fiscal como el canario, como figura en el informe «Cap a un nou REB» de 2017. Ha reprochado que falta también el plus de insularidad para los funcionarios y para paliar el déficit de personal sanitario. «Y encima el viernes conocíamos que nos la han vuelto a colar con la maniobra de trilerismo de sumar inversiones territorializadas y el tranvía», ha criticado sobre el proyecto de presupuestos. «El REB no puede ser un trueque para corregir el déficit de inversiones del estado en el que seguimos», ha reivindicado Guasp, que ha preguntado a Armengol si «¿han vendido el REB y disfrazado de lo que no es?». Armengol ha replicado que el régimen fiscal «es una muy buena iniciativa», que además se ha conseguido en una legislatura en la que ha habido una pandemia sanitaria, muchas necesidades y una crisis económica, y en un momento de incertidumbre económica mundial.

Ha recordado que el régimen fiscal puede beneficiar a 71.000 autónomos y 43.000 autónomos que se podrán deducir hasta 208 millones para invertir en modernización, en innovación y en creación de empleo de calidad. En opinión de Armengol «es una muy buena noticia», ha afirmado y ha subrayado que «queda consolidado como ley estatal de obligado cumplimiento» porque va en el articulado de los PGE y «con un planeamiento de revaloración tras 6 años de aplicación para mejorarlo». «Si tiene miedo de que vengan otros que no crean, pues acérqueste a la rama que toca para conseguir que este Régimen Fiscal quede en Baleares para siempre», le ha replicado a Guasp. «Quien lo ha trabajado y conseguido es la sociedad de esta comunidad autónoma, la gente que trabajado en él de forma desinteresada y la gran plataforma que ha liderado el Cercle d'economía, pero quien lo ha luchado políticamente es este Govern», ha concluido.