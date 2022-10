El miércoles 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, también llamada Fiesta Nacional, una jornada festiva a nivel nacional en España. Como cada día no laborable, surgen las dudas sobre si los comercios abre o no sus puertas. Ello depende de las fechas de apertura establecidas en el calendario comercial de cada comunidad autónoma. En el de Baleares, este 2022 sí se contempla como festivo de apertura comercial, al contrario que el año pasado, aunque no todos los comercios abrirán sus puertas.

Mercadona y Lidl no abrirán el 12 de octubre en pro del descanso del personal. Habrá que comprar el día de antes (el martes 11) o el posterior (jueves 13). Las grandes superficies comerciales que sí abrirán sus puertas el día de la Fiesta Nacional son Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Porto Pi y FAN Mallorca Shopping. En cuanto al pequeño comercio, dependerá de la decisión particular de cada uno. El resto de festivos que también estará permitida la apertura de tiendas en Mallorca serán el domingo 27 de noviembre, el jueves 8 de diciembre y el domingo 18 de diciembre. Las fechas las establece la Ley de Comercio de las Illes Balears, como por ejemplo la apertura al menos en un día festivo cuando haya coincidencia de dos o más días festivos continuados, la apertura los domingos y otros festivos correspondientes a períodos de más concentración de rebajas, la apertura los domingos y otros festivos donde haya más afluencia turística o la apertura los domingos y otros festivos en la campaña de Navidad.