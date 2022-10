Un aguacero ha sorprendido este jueves a los residentes en Artà. La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que uno de sus colaboradores ha medido 55 litros de agua por metro cuadrado en sólo 45 minutos en el citado municipio. Además, ha añadido que en la península de Artá se se han registrado entre 40 y 60 litros de agua por metro cuadrado en menos de dos horas.

Guerrero ha recordado que la Aemet ya había previsto estas lluvias muy fuertes, motivo por el que esta jornada se encuentra activa la alerta naranja en toda la zona de Llevant hasta las 7:59 horas de este próximo viernes. Por tanto, en las próximas horas puede seguir lloviendo de forma muy fuerte y contabilizarse hasta 40 litros de agua en sólo una hora. A partir de las 8:00 horas y hasta las 17:59 horas del viernes el nivel pasa a amarillo. En el resto del la Isla el aviso es amarillo (tanto este jueves como el viernes hasta las 17:59 horas), es decir, pueden caer hasta 25 litros de agua en sólo una hora y se pueden llegar a acumular 80 litros en 12 horas.

🌧️La tempesta toca el Llevant de Mallorca. Aquestes imatges ón d'ara del poble d'Artà. @AEMET_Baleares ha decretat alerta taronja a partir d'avui migdia. pic.twitter.com/UZQU1HfGPF — RTVEBalears (@RTVEBalears) October 6, 2022

La instabilidad meteorológica continuará siendo la protagonista durante el fin de semana, ya que la Isla seguirá bajo el radio de acción de la DANA, ya debilitada, pero llegará una vaguada. No obstante, no parece que las lluvias vayan a ser tan intensas. En concreto, la predicción del tiempo en Mallorca para el sábado anuncia chubascos que en algunas zonas pueden ser fuertes; aún no se ha decidido si será necesario activar alguna alerta. De cara a la tarde tenderá a ir ganando terreno la estabilidad. Las temperaturas serán muy similares. El domingo se espera un tiempo muy parecido, con la posibilidad de chubascos.