El portavoz parlamentario de El PI, Jospe Melià, ha denunciado que el acceso a la vivienda es más difícil desde que gobierna Armengol. De hecho, ha calificado intentar conseguir una de «heroicidad». En relación a esto, ha destacado que el precio está en sus máximos históricos y ya se superan a los de los años de la burbuja inmobiliaria. «Ahora es más difícil y más caro acceder a una vivienda», ha recriminado. Además, ha augurado que con las políticas de vivienda del Govern las casas se seguirán encareciendo.

Meliàha dejado claro que no quieren ser dóciles y ha asegurado que la insularidad no está compensada, pese a la aprobación del REB. En este punto, ha reivindicado una rebaja de impuestos. Acto seguido ha repasado la política realizada por el Govern y ha destacado que hay más masificación que hace 7,5 años. A su modo de ver, «tenemos un enorme reto con la sobrepoblación. No podemos continuar creciendo, hemos de parar ya».

En materia de turismo, ha apostado por reducir plazas, pero seguir haciendo promoción. «El PI está a favor de estabilizar las plazas, e incluso de reducir alguna», ha manifestado. Sin embargo, ha dejado claro que no están a favor de las moratorias y ha avanzado que cualquier candidato que quiera el apoyo de El PI, tras las elecciones que se celebrarán el próximo mes de mayo, tendrá que renunciar a ella. También ha reprochado las trabas que se ponen a los chiringuitos en las playas, momento en el que ha reivindicado las competencias de Costas.

Melià también ha criticado la falta de inversión en I+D+I, así como que no se ha avanzado en diversificación. Además, ha lamentado que sólo dedicase «dos palabras» al pequeño y mediano comercio en su debate de política general. Para concluir, ha asegurado que «el tiempo de este Govern se acaba».