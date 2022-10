El Parlament celebra a partir de este martes el último Debate de Política General de la legislatura marcado en esta ocasión por el anuncio, hecho solo unas horas antes, por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado el desarrollo de la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB) con dos nuevas deducciones específicas para el archipiélago. La sesión plenaria comenzará a las 10.00 horas con la intervención de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que no podrá durar más de 90 minutos.

Este lunes, tras el anuncio, la presidenta Armengol ha destacado ya que Baleares «tendrá el ciclo inversor más alto de su historia». Armengol ha argumentado que se completa de este modo el «mayor ciclo inversor» de Baleares, que repercutirá en que las Islas tendrán «más recursos públicos en su historia democrática y también más recursos privados, que deben venir con más justicia social y creación de más puestos de trabajo de calidad».

Al margen de las referencias que la presidenta Armengol pueda hacer durante su intervención en el debate, se esperan los anuncios de otras medidas para ayudar a las familias y a los ciudadanos a hacer frente a la inflación, mediante ayudas fiscales y directas, en contraposición a la propuesta de rebaja fiscal del PP, que «favorece a quien más tiene». En la misma línea se pronunció la pasada semana la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, que también se mostró contraria a rebajas en el IRPF frente a ayudas directas.

Intervenciones

Al día siguiente, el miércoles, los grupos intervendrán en el pleno de la Cámara, empezando por el PP, seguido de Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Vox, El PI y Grupo Mixto. El PSIB será el último en intervenir como grupo al que pertenece la presidenta del Govern. Habitualmente, cada grupo que conforma el arco parlamentario tiene un tiempo máximo de intervención de 30 minutos y la presidenta balear cuenta con un turno de réplica.

La portavoz de Cs en la Cámara, Patricia Guasp, ha explicado este lunes que en el Debate de Política General defenderá sus propuestas en materia de vivienda, educación y juventud y que insistirá en pedir la deflactación del IRPF para que los ciudadanos paguen menores porcentajes y se compense el incremento del IPC. En el contexto de la visita de Pedro Sánchez, la portavoz liberal ha expresado este lunes su «escepticismo» en relación al desarrollo de la parte fiscal del REB y ha reclamado una rebaja del IVA «que se note en los bolsillos de los ciudadanos». En la misma línea, El PI también reclamará una deflactación del IRPF para rentas medias y bajas.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha adelantado que su grupo hará especial hincapié en materias fiscales así como en la mejora y la diversificación del modelo económico. En materia de fiscalidad, el portavoz de la formación morada ha insistido en la necesidad de, en el actual contexto postpandemia y afectado por la guerra, fortalecer el estado del bienestar «haciendo cumplir la Constitución mediante un sistema fiscal progresivo», frente a la «oleada» de las comunidades gobernadas por el PP «que quieren bajar los impuestos a los que más tienen».

También en rueda de prensa, el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha lamentado que el debate haya llegado «desvirtuado» por la presencia y los anuncios del presidente del Gobierno central. Ferrà ha calificado de «deseal» la visita de Sánchez que, ha asegurado, no conocía hasta pocas horas antes de tener lugar. Con todo, el portavoz ecosoberanista ha expresado su confianza en que Armengol anuncie medidas fiscales «justas y equilibradas». Josep Ferrà ha instado a que las medidas «apunten bien», frente a rebajas generalizadas que no tienen en cuenta las circunstancias particulares y que benefician por igual a ricos y pobres. Así, se ha mostrado contrario a «rebajas temerarias» que están acometiendo algunas CCAA.

Por parte del PP, se espera que el portavoz del Grupo Popular, Antoni Costa, se centre en abordar «los problemas que preocupan en la calle, derivados especialmente de la crisis de precios». Costa recordará las propuestas que ha ido haciendo el PP, como las bajadas de impuestos, especialmente para rentas medias y bajas. El 'popular' recordó la pasada semana que el PP ha presentado un nuevo paquete de medidas urgentes en el que se recoge una reforma fiscal para compensar la inflación, especialmente a las rentas medias y bajas, donde destaca la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 30.000 euros y la puesta en marcha nuevas deducciones, entre otras.

Propuestas de resolución

Una vez finalizada la sesión del miércoles, se abre un periodo hasta este viernes a las 10.00 horas para que los grupos registren sus propuestas de resolución, con un máximo de 10 por grupo más dos por cada diputado. Ese mismo día, la Mesa se reunirá para admitir y calificar las propuestas de resolución que sean congruentes con el debate y no signifiquen cuestiones de confianza o moción de censura al Govern. Seguidamente, a las 13.00 horas, la Junta de Portavoces fijará el orden del día del debate, previsiblemente para el día 11.