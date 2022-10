Los sindicatos UGT y CCOO en Baleares han anunciado que se sumarán a las movilizaciones convocadas a nivel estatal para reclamar subidas salariales, que en el caso de Palma tendrán lugar frente a la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) el próximo viernes 7 a las 12.30 horas. Los secretarios generales de ambas organizaciones, Lorenzo Navarro y José Luis García, han añadido además que entre el 14 y el 28 de octubre se celebrarán asambleas en los centros de trabajo y que el 3 noviembre es la fecha en que tendrá lugar la gran manifestación centralizada en Madrid.

«Las patronales no salen del no y es injusto no solo porque empobrece a los trabajadores, sino también porque hace daño a toda la economía», ha señalado Navarro para explicar que los sindicatos no demandan subidas indexadas a la inflación, pero sí lo suficientemente adaptadas al encarecimiento del coste de la vida de cara a proteger la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y su bienestar. «No es realista pedir subidas del 9 %, pero de ahí a aceptar las migajas que ofrecen las patronales hay un trecho. Nuestra propuestas son razonables frente a la avaricia empresarial».

Por su parte, García ha reivindicado que los trabajadores «no son los que tienen que pagar esta crisis», además de recalcar que el encarecimiento de la cesta de la compra, de la energía y del coste de la vida «ya se venía arrastrando de antes de la guerra de Ucrania» y lo que ha hecho el conflicto bélico «es agravarlo». «Los salarios han estado por debajo de lo pactado en convenio y este invierno puede ser muy duro para muchas familias», ha aseverado.

Con respecto a la rentabilidad empresarial de la temporada, extremo que las patronales siguen poniendo en tela de juicio para respaldar su negativa a las subidas salariales, los sindicatos baleares no albergan duda alguna, especialmente en lo que respecta al Archipiélago. «Quedará clarísimo que ha habido beneficios simplemente cuando se vean las cuentas de resultados, sobre todo en el caso de Baleares y su temporada turística: aquí se ha repercutido la inflación con subidas del precio por encima del 20 % en la hostelería y en la cesta de la compra y no es de recibo que se nieguen a que haya cláusulas de revisión salarial», ha sentenciado García. «Ha sido demostrado e incluso hay estudios sobre ello que prueban que en Balears la restauración y la hostelería han aumentado sus beneficios casi un 30 %», ha insistido Navarro. «Esa es la riqueza que queremos que se reparta».