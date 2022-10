Jardines de Mallorca a lo largo del tiempo

En Mallorca tenemos jardines muy conocidos, principalmente Raixa y Alfàbia. El primero es ahora público y el segundo, privado, recibe visitas desde el siglo XIX. Otros jardines privados admiten visitas, pero, desgraciadamente, hay otros espacios ajardinados privados de gran interés que no están abiertos al público ni con un pago previo, a no ser con autorizaciones específicas y puntuales. Por ello, la población residente y visitante no tiene la oportunidad de recorrer y admirar estos jardines, unos más cuidados que otros, pero que sin duda deleitarían a quien los pudiera conocer.