El Banco Central Europeo (BCE) ha estimado que el precio de la vivienda bajará un 9 % durante los dos próximos años en la eurozona. ¿También lo hará en las Islas? El presidente de Proimba, Luis Martín, lo tiene claro: «El precio de la vivienda no bajará en Baleares». A su modo de ver, el Archipiélago es «un territorio totalmente diferente. Hay mucha más demanda que oferta y una mayor influencia del coste de las materias primas». No obstante, ha reconocido que «puede haber cierto enfriamiento del mercado, con una estabilización de los precios, pero no es previsible que haya una bajada».

La presidenta de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API), Natalia Bueno, ha recordado que los precios han subido desde que finalizó el confinamiento, tanto en barrios de clase obrera como en zonas de alto standing». A su entender, «si la inflación sigue al alza podemos llegar a ver los intereses hipotecarios a niveles que teníamos en los años 90; por lo que será inasumible para las clases medias poder adquirir su primera vivienda». No obstante, prevé que «los alquileres sigan encareciéndose por la dificultad de poder comprar para buena parte de la población». Además, «continuará habiendo inversores que adquieran pisos para sacarles una rentabilidad con el arrendamiento. Si a esto añadimos la poca oferta de vivienda de nueva construcción, todo apunta a que los precios no bajarán, a no ser que venga otra catástrofe que haga que la gente pierda sus empleos, pongan sus viviendas en venta y no haya compradores para estas, etc.».

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha discrepado y ha vaticinado que el precio de las viviendas debería descender en el Archipiélago. «La mayoría de familias no pagan una casa, pagan una hipoteca. Si los tipos suben, los precios tienen que bajar para poder comprar el mismo inmueble».