El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes en Palma que el Gobierno «siempre nos tendrá como aliado para las grandes políticas de Estado», como pueda ser impulsar una rebaja del 10 % al 4 % del IVA en los alimentos básicos. Aunque la «oposición clásica» apuesta porque todo le vaya peor al Ejecutivo para con tal de que se desgaste, el líder de los 'populares' ha rechazado esta postura porque «salen perdiendo los empresarios, las pymes y autónomos».

Feijóo, tras visitar esta mañana el mercado de Pere Garau, ha ofrecido una conferencia organizada por el Cercle d'Economia de Mallorca en el Palacio de Congresos. Pese a haber tenido la mano al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, el líder de la oposición ha sido duro con la coalición de izquierdas.

«El Gobierno parece que no quiere que haya ricos. Nuestro empeño es que no haya pobres; es más inteligente repartir la riqueza y no la pobreza», según ha afirmado Feijóo, tras criticar que los socialistas y Unidas Podemos no valoren una rebaja fiscal de los alimentos, como propuso el lunes y ha reiterado este martes en Pere Garau y en la misma conferencia.

El político gallego ha lamentado que el aceite del girasol haya subido más de un 100 %; la pasta, los huevos y la leche, un 30 %; y el pollo y el pan, un 20 %. «Con estas subidas de la cesta de la compra no es fácil y, lo peor, es que seguirá subiendo», ha advertido Feijóo, que incluso ha llegado a decir que vendrá «tiempos peores» de los actuales.

De hecho, sobre este argumento se ha centrado al principio de su intervención, al decir que «solo el político soberbio niega la realidad» de su país. «El soberbio la disfrazará mediante triquiñuelas, pero el esfuerzo por maquillarla resultará inútil», ha comentado, en referencia a Pedro Sánchez. Por ello, Feijóo defiende que hay que «adaptar la ideología a la realidad».

«Tengo el firme convencimiento de que la responsabilidad de un político es decir la verdad, por dura que esta resulte», ha dicho, y ha insistido en que es más importante hacerlo cuando más complicada es la situación económica y social. Además, Feijóo ha criticado que las Administraciones públicas se endeuden: «Ser progresista no puede ser vivir a costa de tus hijos, eso es lo más reaccionario», ha apuntado.