Impulsa Balears presenta en Londres la apuesta por la circularidad económica en las Islas

La Fundació Impulsa Balears se ha desplazado a Londres para participar en el desayuno sobre turismo sostenible que la Oficina Española de Turismo (Turespaña) ha organizado la mañana de este lunes en la sede de la Royal Academy of Arts. Frente a una nutrida representación de operadores turísticos y representantes de diversos ámbitos económicos de la capital, Antoni Riera, director técnico de la Fundació, ha impartido la ponencia ‘Moving towards a regenerative tourism: The case of the Balearic Islands’, centrada en abordar un nuevo enfoque en materia de turismo sostenible y, ligado a éste, las nuevas ventanas de oportunidad que se abren para regiones que, como las islas, hacen del turismo su principal baza de desarrollo.

En este sentido, Riera ha destacado que «la sostenibilidad ligada al turismo es una palanca clave de la competitividad turística, cuya activación ha de entenderse como un proceso dinámico de cambio y no como un nuevo nicho de mercado alternativo al turismo de masas o una meta estática a alcanzar mediante determinadas reglas de uso de los recursos». La aplicación de este nuevo enfoque de sostenibilidad turística obliga a revisar la perspectiva desde la que regionalmente se aborda la gestión del hecho turístico, así como lo qué se entiende por ‘éxito turístico’. Y es que, «si hablamos de desarrollo regional, tenemos que abandonar de una vez por todas la perspectiva convencional y reduccionista, centrada en una visión puramente de mercado turístico y de medición de volúmenes (o récords de afluencia), para avanzar hacia una visión holística de sistema turístico y de vigilancia continua del valor económico, social, ambiental… que las regiones son capaces de crear a partir del apasionante fenómeno del turismo». En este contexto, Impulsa Balears ha presentado su apuesta por la economía circular como vía de progreso para que el archipiélago ordene y armonice un sistema turístico capaz de crear más valor, desde una perspectiva regenerativa que desacopla el consumo de materiales y recursos del crecimiento económico. «Afortunadamente, expone Riera, no partimos de cero, pues existen numerosas compañías en el archipiélago que, desde hace años, han ido implementando buenas prácticas en este sentido, las cuales inciden tanto en el diseño de nuevos productos y servicios como en la eficiencia y optimización de procesos». En el día en el que la Fundación celebra su octavo aniversario, se ha aprovechado para proyectar ante esta audiencia internacional las soluciones de inteligencia que ha generado la Fundación durante los dos últimos años en materia de competitividad turística y circularidad hotelera.