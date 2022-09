El pleno del Parlament balear de este martes debatirá y votará, a partir de las 09.00 horas, la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, presentada por Més per Menorca. Tras la Junta de Portavoces del pasado miércoles, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, detalló que el objetivo final de esta modificación es que las comunidades autónomas puedan poner límites a los precios del alquiler para hacer frente «a la situación dramática» de la vivienda. Castells censuró «la parálisis absoluta» con la Ley de Vivienda estatal y lamentó que «los grandes partidos no hacen nada» y «el partido más pequeño de la Islas», en referencia a Més per Menorca, «lleva este tema a la agenda política».

Si el Parlament aprueba el próximo martes esta propuesta, la iniciativa llegará al Congreso de los Diputados. «Estamos seguros de que esta propuesta saldrá adelante», señaló. También en el pleno parlamentario, se debatirán dos Proposiciones No de Ley (PNL), una de ellas presentada por Ciudadanos y la otra, por MÉS per Mallorca. En concreto, Ciudadanos reclama, a través de su PNL, la adopción de medidas para la adaptación de la actividad económica balear a las circunstancias actuales. La iniciativa de MÉS tiene como objetivo la condena a la «masacre» de Melilla, en la que 37 personas murieron a causa de la actuación policial durante un intento de asalto al cierre en la frontera entre Marruecos y España. Además, Ciudadanos interpelará sobre política general del Govern en materia de vivienda y los diputados deberán decidir sobre una moción del PP relativa al inicio del curso escolar y la aplicación de la Lomloe. Previamente, los grupos parlamentarios realizarán el tradicional turno de preguntas de control al Govern. La presidenta del Govern, Francina Armengol, responderá cuestiones, por ejemplo, del PP. Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Costa, preguntará a la dirigente balear si cree que no ha dejado a nadie atrás en la pandemia. La coordinadora autonómica de Ciudadanos y portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, pedirá a Armengol que responda sobre si aceptará la exigencia de sus socios de Govern de subir el impuesto de turismo sostenible. Ante el portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, la dirigente balear responderá si considera que la mayoría de ciudadanos de Baleares valoran la movilidad en Baleares, mientras que el portavoz de El PI en la Cámara balear, Josep Melià, presentará si considera aceptable el incumplimiento sistemático del Estatuto por parte del Estado en la transferencia de competencias a Baleares, como por ejemplo, en materia de costas y litoral. Con todo, la presidenta Armengol será interrogada por el portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, sobre cómo se justifica financiar con cargo a los presupuestos autonómicos una subvención de 500.000 euros al Real Mallorca.