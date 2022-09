Las empresas baleares tuvieron este martes la ocasión de tomar buena nota en el transcurso del ‘Foro Tendencias Empresariales’, organizado por Ultima Hora y Banco Santander, para saber cómo afrontar el futuro económico con garantías, un futuro en el que la apuesta por adaptarse a las nuevas tendencias digitales y estar preparados para todos los cambios que se avecinan en la actual coyuntura, marcada por la incertidumbre, van a ser claves para tener éxito.

La transformación digital, la ciberseguridad, la sostenibilidad o la ejecución de los fondos europeos Next Generation fueron los ejes del foro, que aglutinó en el hotel GPRO Valparaíso de Palma a unos 200 empresarios de todos los sectores productivos de las Islas. El acto comenzó con la intervención del consejero delegado del Grup Serra, Pedro Rullán, quien resaltó que en estos momentos de incertidumbre es «positivo ver el estímulo, la valentía e iniciativas de los empresarios para afrontar el futuro».

El director adjunto de Ultima Hora, Albert Orfila; la directora de Audiovisuales del Grup Serra, Paula Serra; la directora territorial de Santander, Celia Torrebadella; el conseller de Fons Europeos, Miquel Company; la presidenta del Grup Serra, Carmen Serra; el presidente de la Cámara, Eduardo Soriano, y el director de Relaciones Institucionales de Santander España, José Juan Pérez-Tabernero.

El director de Relaciones Institucionales de Santander España, José Juan Pérez-Tabernero, enfatizó en la introducción del foro que ante un futuro incierto «hay que afrontarlo con una amplitud de miras, así como con una actitud positiva respecto a los riesgos, en el que las empresas son el principal ejemplo de ello». En esta línea, comentó que, una vez asumida esta nueva postura, el paso siguiente es identificar y priorizar las tendencias, especialmente las de mayor probabilidad y más impacto. De hecho, profundizó en la idea de que con este encuentro se pretende ayudar a entender un mundo cambiante «para que las empresas puedan diseñar sus estrategias a medio y largo plazo con el doble objetivo de reducir los riesgos y aprovechar las oportunidades».

La jornada provocó una gran expectación en el mundo empresarial y turístico de las Islas, de ahí el lleno en el salón de actos del hotel Valparaíso.

Al mismo tiempo explicó que la transformación del tejido empresarial va a requerir importantes inversiones públicas y especialmente privadas, «por cada euro de inversión pública, el sector privado pondrá cuatro». Añadió que para realizarlas «contaremos con el apoyo de los cuantiosos fondos europeos y con el respaldo de un robusto sistema financiero que será decisivo para la parte no subvencionable de las inversiones».

En su opinión, según declaró, es muy importante la prospectiva empresarial, «que nos permite mirar atrás, analizar las tendencias y proyectar el conocimiento hacia el futuro». Además, tuvo lugar una mesa redonda conducida por el director de El Económico, Pep Verger, en la que participaron Isabel Puig, presidenta de la Comisión de Pymes de la Cámara de Comercio de España; Alexis Alonso, director de Desarrollo de Negocio de Factum; Ana Herrero, directora de Proyectos y Servicios de Forética; Andrés Pereda, director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España; y Alfredo Garaizabal, socio de KPMG.

Los ponentes resaltaron la capacidad de adaptación que las empresas están demostrando, así como su agilidad al tomar decisiones. Isabel Puig fue la encargada de mostrar las tendencias tecnológicas a las que hay que prestar atención en estos momentos para evitar que los competidores nos adelanten. «No podemos adivinar el futuro, pero sí observar las tendencias con el objetivo de tener una mayor capacidad de reacción», afirmó.

En cuanto a las tendencias digitales, Puig señaló el futuro de los dispositivos inteligentes, aquellos que funcionan sin botones a través de la biometría del iris y los asistentes de voz. Además, apuntó la robustez de los sistemas de seguridad frente a la privacidad. Igualmente, se está viendo, según explicó Puig, con la producción tan tecnológica una vuelta a la fabricación local en países desarrollados. Otro punto clave, según detalló, es la atención al cliente del futuro, que no se parece en nada al actual: «Él será el verdadero protagonista y prioriza la experiencia al producto, es proactivo generando información y está muy bien informado de los servicios que consume y adquiere».

El CEO del Grup Serra, Pedro Rullán.

Pep Verger, moderó el debate.

Puig también citó a los nuevos modelos de trabajo como una tendencia a tener en cuenta, así como los nuevos modelo de negocio como las plataformas. Señaló como herramientas a implementar el Big Data, el internet de las cosas y la robótica que aumenta la producción y disminuye los riesgos. En este punto mencionó la Inteligencia Artificial, el machine learning y el uso de los servicios en la nube como herramientas a explotar. En el apartado de ciberseguridad tomó la palabra Alexis Alonso para recordar la importancia de «invertir en ciberseguridad, invertir en prevención y hacerlo con profesionales reconocidos en este sector».

José Juan Pérez-Tabernero, director RRII Santander España.

Isabel Puig, presidenta de Pymes Cámara de España.

El directivo de Factum aconsejó que «invertir en ciberseguridad sale mejor que atender a un incidente de este tipo por su elevado coste». Entre los aspectos a tener en cuenta dijo que se debe proteger a la organización: correos o datos de navegación. Aconsejó tener actualizados los sistemas operativos, tener un doble factor de autentificación, realizar copias de seguridad y formar a las personas de la compañía, «por ser la primera barrera de defensa más que foco de incidente».

Alexis Alonso, director desarrollo Negocio Factum.

Ana Herrero, proyectos y servicios Forética.

La directora de Proyectos y Servicios de Forética basó su intervención en la sostenibilidad. «Junto con los temas de tecnología, la sostenibilidad es una de las palancas que tenéis para diferenciaros y para marcar diferencias con la competencia y generar cercanía con los clientes y proveedores», subrayó. En este sentido, señaló que las empresas deben tener en cuenta cuál es el nivel de influencia de estos factores de cara a acceder a nuevos clientes y a la financiación que se puede obtener. «Hay que desarrollar una buena estrategia que movilice internamente los cambios necesarios y tener mecanismos demostrativos que permitan trasladar cuáles están siendo los resultados, así como controlar la cadena de valor de suministros», puntualizó Ana Herrero.

Andrés Pereda, desarrollo CORP. Cámara España.

Alfredo Garaizabal, socio de KPMG.

Andrés Pereda analizó todo lo relacionado con los fondos europeos, que permitirán reducir costes e impulsar la competitividad de las empresas. En cuanto a los Fondos Next Generation y el resto de fondos disponibles para las empresas, Pereda señaló: «Hay que aprovechar los fondos, ya que este año la cifra asignada se va a aumentar para dar solución a la independencia energética. Se suman otros 14.000 millones más y la mitad son subsidios, por lo que la cifra global serán de 160.00 millones, «el 14 % del PIB español». Comentó que este ejercicio «es el de las empresas». Explicó, además, que hay apartados como el Kit Digital al que pueden acceder todas las empresas, las cuales «si lo quieren solicitar pueden hacerlo a través de instituciones como las cámaras de comercio». La clave que dio Pereda es que «hay que estar informado y pendiente de las convocatorias para beneficiarse de los fondos comunitarios Next Generation». El socio de KPMG Alfredo Garaizabal dijo que acceder a los fondos «es un proceso complicado, puesto que no hay nada perfecto». Sí detalló que las empresas pueden recibir hasta un 30 % de subvención a fondo perdido.

«Las convocatorias, en ocasiones, se realizan con plazos muy cortos y reducidos, lo que dificulta poder acceder a los fondos. Hay datos poco positivos, pero la tendencia es buena para acceder a los fondos y las empresas deben apostar por entrar en la rueda de las subvenciones para ser más competitivas». Aquí, dio a conocer que hay líneas de ayudas para ciberseguridad, transformación digital (Big Data) y que se pueden beneficiar todos los sectores productivos.