El personal médico de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) denuncia que, tras la puesta en marcha del plan de choque del Govern que incentiva la contratación de módulos para actividad extraordinaria (MAE) en los centros de salud (lo que se conoce por peonadas) para reducir las listas de espera, se ha producido una fuga de compañeros en su servicio, buscando una mejora laboral y salarial, que los ha dejado en cuadro este verano.

«Hemos estado todos los meses con un montón de guardias al descubierto», explica la doctora Arantxa Ripoll, una de las afectadas, que trabaja en el SUAP de s’Escorxador. «Una vez me quedé sola y tuve que poner un cartel en la consulta advirtiendo de que habría retrasos (imagen inclinada). A las 5 de la mañana acudía a una urgencia domiciliaria y estaba exhausta», relata.

El colectivo critica que el hecho de mejorar la retribución para hacer estas su stituciones ha dejado sin cobertura al colectivo de las guardias en un contexto en que, además, ha crecido notablemente la demanda. Menos plantilla, más trabajo y peor incentivado es el motivo por el que «a nadie le apetece venir», lamenta la doctora. Y es que, «si tú a alguien le pagas 300 euros por trabajar 7 horas y 300 por trabajar 24 horas en una guardia, la gente no irá a esta última», añade el doctor Fernando Grau, médico del SUAP Escola Graduada. «Los que antes venían a nuestro servicio ahora esperan a que haya un plaza MAE libre», explica.

Los afectados en todas las Islas (no sólo en los tres SUAP de Mallorca) ya han solicitado a sus respectivas gerencias sanitarias la equiparación económica para dar cobertura a los turnos de guardias urgentes descubiertos pero a día de hoy, explican, no han obtenido respuesta. En un escrito de protesta lamentan que se hayan ido cubriendo las guardias a expensas del tiempo libre del personal, lo que ha provocado agotamiento físico y mental «y la sensación de que así se contribuye a que el problema no se resuelva». En estos momentos, cuenta la doctora Ripoll, «estamos tan quemados que ya no se cubren ni por compañerismo».

El motivo por el que no se atienden sus reclamaciones, cree, es porque el trabajo, al final, sale igual. Sin embargo advierten de que repercute sobre la atención al ciudadano. Ripoll recuerda que las Urgencias de Atención Primaria permanecieron abiertas con el confinamiento, luego la sobrecarga viene de lejos. A la precariedad de sus contratos, la mayoría de ellos eventuales, se añade el hecho de que se cobre menos que el resto de compañeros cuando se realizan guardias nocturnas. Y al éxodo de sustitutos, le añaden la próxima jubilación de compañeros del servicio. «Creemos que el problema asistencial va a empeorar y el desborde de los pacientes se derivará a las Urgencias Hospitalarias», denuncian. Este servicio de los centros de salud también es el encargado de realizar asistencia domiciliaria urgente que, aseguran, sufre de problemas equivalentes. «Hay dificultades en la gestión de las llamadas al 061 y se sufren retrasos en la asistencia domiciliaria por la ausencia habitual de personal médico para la cobertura de esta actividad».