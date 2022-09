Todos los partidos salvo PSIB y Vox han cambiado de líder desde 2019

Salvo el PSIB y Vox, todos los partidos que obtuvieron representación parlamentaria por Mallorca en las elecciones de 2019 han cambiado de liderazgo desde entonces en circunstancias y procesos diferentes. Francina Armengol era entonces la secretaria general del PSIB y lo sigue siendo todavía. Igual que Jorge Campos, que presidía Vox, todavía lo preside. Armengol volverá a encabezar el cartel de su partido. Jorge Campos ha expresado esta semana su voluntad de encabezar la candidatura si –precisó– su partido así lo decide. Son las excepciones de un proceso de cambios que se notará en las cabeceras de lista electoral.

Campos, líder del partido situado en la extrema derecha del actual arco parlamentario recordó que la decisión final sobre si volverá a ser candidato, la toma la dirección estatal. La polémica no es tanto, en estos momentos, si Campos será candidato por Balears como quién será el cabeza de lista a Cort. A finales de octubre, o en noviembre, podría quedar resuelta la incógnita. Después de que, el jueves, anunciará Juan Pedro Yllanes que no repetiría candidatura por Podemos –y de que, al día siguiente, Antónia Jover anunciara que optaba a ese puesto– sólo quedan por definir dos cabezas de lista: la de Ciudadanos (Cs) y la del PI. Sean quienes sean, no serán los números uno de 2019. El candidato de Cs fue Marc Pérez-Ribas y el del PI, Jaume Font.

El PI convocará primarias en octubre y Cs decidirá después de la asamblea estatal de refundación quién encabeza la lista. Patricia Guasp, actual coordinadora y portavoz del partido en las Islas y que forma parte del equipo estatal de refundación, ha expresado su disposición a ser la candidata. Y previsiblemente lo sea salvo (según fuentes del partido naranja), el resultado de la asamblea fuera uno imprevisible y que se situaran al frente del partido personas con planteamientos incompatibles con el modelo que representan Patricia Guasp o Inés Arrimadas.

Cambios de estatutos

Josep Melià, portavoz del PI, no se pronuncia sobre si quiere ser cabeza de lista. Lo único que está claro es quién no lo será: Tolo Gili, presidente del partido (sustituyó a Jaume Font) y que renovará cargo el 8 de octubre. Ese día se celebra un congreso que cambia los estatutos del PI y hace incompatible el liderazgo institucional y el político, algo que no ocurre ni en Podemos ni en Més. Jover es la coordinadora de Podemos (relevó a Mae de la Concha en unas primarias sin más opciones en diciembre del pasado años) y será la candidata, salvo sorpresa imprevisible. También Lluis Apesteguia, candidato de Més per Mallorca, es coordinador del partido. Sustituyó a Antoni Noguera. En el PP ocurrió otro tanto. Marga Prohens relevó a Biel Company y será la candidata.

El Parlament reanuda este martes sus plenos y lo hace con la mirada puesta en las elecciones. Prohens no es parlamentaria autonómica y no podrá dar la réplica a Armengol en el último debate de política general de la legislatura, que no tiene fecha.