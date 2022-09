En España se han notificado 6.884 casos de viruela del mono, 201 de ellos en Baleares, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, que muestra también que 2.412 casos se han registrado en la Comunidad de Madrid y 2.042 en Cataluña. Asimismo, en Andalucía ya se han detectado 829 casos, en Aragón 73, en Asturias 57, en Canarias 163, en Cantabria 31, en Castilla-La Mancha 58, en Castilla y León 74, en Extremadura 31, en Galicia 114, en Baleares 201, en La Rioja seis, en Murcia 59, en Navarra 20, en el País Vasco 225 y la Comunidad Valenciana 489. De todos los casos notificados, un total de 6.746 son hombres y 138 son mujeres. La edad oscila entre 7 meses y 88 años, con una mediana de edad de 37 años.

Los casos con información clínica, presentaron principalmente exantema anogenital (63%), fiebre (57,4%), exantema en otras localizaciones (no anogenital ni oral-bucal) (55,8%) y linfadenopatías (52,8%). Del mismo modo, de 473 casos de los 5.282 con información (8,9%) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico, siendo las más frecuentes las úlceras bucales y las infecciones bacterianas secundarias. De los 6.172 casos con información disponible, 214 casos fueron hospitalizados (3,5%) y dos de los casos han fallecido a causa de meningoencefalitis. Dicha información ha sido comunicada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Comisión Europea. En cuanto al mecanismo de transmisión más probable, de los 4.472 casos con información disponible, en el 92,9 por ciento fue por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual y en el 7,1 por ciento por contacto estrecho no sexual. En los 2.412 casos restantes, la información está pendiente, no se especifica o no está disponible.

En relación a la asistencia a eventos multitudinarios, de los 5.449 casos con información en esta variable, 924 acudieron a algún evento en las fechas previas al inicio de síntomas. En el resto de Europa, a 9 de septiembre, se han notificado un total de 16.124 casos confirmados de viruela del mono, siendo Francia (3.646), Alemania (3.530), Reino Unido (3.345), Países Bajos (1.195) y Portugal (871) los países más afectados además de España. La mayoría son hombres jóvenes con antecedente de relaciones en contexto sexuales de riesgo.