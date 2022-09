MÉS convoca de forma «urgente» a su militancia para analizar la situación del pacto en el Consell

La comisión ejecutiva de MÉS per Mallorca ha acordado este miércoles por unanimidad convocar una asamblea «urgente» para consultar a su militancia sobre la situación del pacto en el Consell insular. La decisión se ha adoptado tras conocer la decisión unilateral de los socios del PSIB-PSOE de convocar un pleno, sin llegar a un acuerdo, para posibilitar el acuerdo de promoción de 1,8 millones de euros para el RCD Mallorca.

Desde MÉS per Mallorca han aplaudido que se incluyan el resto de equipos en la convocatoria anunciada este miércoles y que la promoción no tenga carácter turístico. Sin embargo, que la cantidad en el RCD Mallorca no fuese en base a una baremación objetiva, sino que coincidiera con la comprometida por la presidenta del Consell, Catalina Cladera, «ha sido el escollo insalvable entre el PSIB-PSOE y MÉS».

Cabe recordar que MÉS per Mallorca defendía que fuera en convocatoria abierta o proporcional al resto de clubs.