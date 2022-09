Aumentan un 90 % las hipotecas fijas en las Islas para evitar la subida de tipos de interés

Comprendo que firmar en los tiempos actuales una hipoteca a tipo variable requiere una enorme dosis de valentía, osadía o ... de insensatez, el panorama no invita a la tranquilidad ni a la esperanza. Sin embargo, lo cierto es que se firma el compromiso hipotecario por diez, quince, veinte o treinta años. ¿Hasta cuándo durará la guerra en Ucrania? ¿YPutin? Preguntas que no pueden responder ni Paco Porra ni Sandro Rey, así que ya me dirán ustedes. Ahora las cosas son como son.