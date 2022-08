Las empresas de agua envasada están desbordadas por la demanda de Baleares

Las empresas de agua mineral de la Península se encuentran desbordadas por las peticiones de compras de grandes superficies, supermercados y empresas de las Islas, según constatan la Agrupación Empresarial de Mercancías de Balears y la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas (Aneabe).

El presidente de la patronal de mercancías, Ezequiel Horrach, señala: «Las empresas que gestionan los manantiales de agua mineral van saturadas durante toda la temporada de verano, pero en concreto este mes de agosto por la gran demanda que hay desde Balears por la gran afluencia turística y por las olas de calor que se están registrando este verano».

Horrach añade que, si en una época normal «tenemos que esperar una media de tres horas para cargar, ahora hay que hacerlo ocho horas o más». En esta coyuntura los camiones de transporte «se ven obligados a hacer grandes colas para poder cargar garrafas de agua y botellas poder dirigirse a los puertos de salida para llegar a las Islas a bordo de los barcos de las navieras Baleària, Trasmed o GNV».

Indica que el aumento porcentual de consumo alcanza hasta un 90 % en relación con los meses de temporada baja y media. Desde Aneabe puntualizan que la demanda de agua mineral envasada se ha incrementado desde el mes de abril, primero por la demanda turística y ahora por el efecto de las fuertes olas de calor. Las mismas fuentes reconocen que los pedidos de agua mineral desde Balears están creciendo «porque la temporada turística se ha adelantado este año y ello ha propiciado un mayor consumo de agua, aunque no disponemos del exacto».

Aneabe indica que la sequía no tiene impacto alguno en el sector del agua mineral. «Las restricciones de agua de abastecimiento público en épocas de sequía no tienen influencia en la producción de aguas envasadas. Las aguas minerales tienen un origen subterráneo, por lo que los efectos meteorológicos excepcionales, como la sequía, no tienen incidencia ni una relación inmediata causa/efecto con el nivel de los acuíferos subterráneos, ni con la producción de agua mineral», afirma la patronal de empresas de aguas y bebidas.

La asociación explica que la recarga de los acuíferos de aguas minerales se produce a lo largo de períodos muy largos de decenas de años, «por lo que el fenómeno puntual de unos niveles de lluvia más bajos de la media anual poco puede afectar a los acuíferos subterráneos, cuyo balance hídrico compensa años secos con años lluviosos».

Las grandes superficies, supermercados y comercios de alimentación de Mallorca y resto de islas se han visto también superadas por este aumento de la demanda de agua mineral envasada en los dos últimos meses, de ahí que cada semana tienen que reponer las estanterías de forma progresiva para evitar un desabastecimiento puntual en los meses estivales. La calidad del agua potable de consumo por grifo en los hogares en muchos núcleos urbanos de las Islas es otra de las causas que explica el auge del agua mineral envasada. La patronal del transporte de mercancías indica que los pedidos se incrementan de una semana a otra «porque la demanda crece de forma exponencial por el nivel de población flotante que hay en verano por el turismo y por el impacto residencial».

La Asociación de Distribución de Alimentos Bebidas y Limpieza (ADED) de Balears, que preside Bartomeu Servera, puntualiza que la distribución de agua mineral envasada ha aumentado de manera especial este verano por las olas de calor. «Lo que sí podemos añadir es que si el agua mineral se distribuye sin problemas, no sucede lo mismo con el agua mineral con gas, que sí registra un desabastecimiento de forma progresiva», puntualiza Servera.