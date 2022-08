El fraude informático a consumidores de Baleares se duplica en la temporada alta

Un mensaje tras una cena abonada con tarjeta, la copia del logo no ofrecía aparentes dudas si no te fijabas en la procedencia, creo que de Tailandia. La confianza y la impericia me convirtieron en presunta víctima de los piratas de la red, frenados por el bloqueo inmediato de mi banco que, muy perspicaz, detectó que no podía estar en Palma y Bankong en apenas unos minutos. Cambios de claves y otros engorrosos trámites me salvaron del desastre. Desde entonces procuro ser algo más cauteloso y borrar directamente sin escrúpulos todo cuanto mensaje me parece sospechoso, aunque no descarto que en cualquier momento vuelva a caer en las garras de estos cacos del ciberespacio.