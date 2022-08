El anuncio de la gratuidad de la escuela infantil de dos a tres años tiene en vilo a los alcaldes de Balears que temen que el nuevo sistema ‘gratuito’ anunciado por el Govern acabe pasando factura a las arcas municipales. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) y la Conselleria d’Educació acordaron ayer convocar una reunión urgente este viernes 5 de agosto a las 12.30 horas en la FELIB para abordar la problemática.

«Hay muchos nervios y así se lo hemos hecho saber a Educació que vendrá a explicar los detalles del proyecto y analizar nuestras problemáticas», explica el presidente de la FELIB, Toni Salas.

En este momento son muchos los municipios que están creando nuevas escoletes alentados por nuevas líneas de financiación europea. Hasta ahora contaban además con una subvención de unos 10.000 euros del Govern para cubrir el coste de mantenimiento de estas infraestructuras.

El Govern prevé ahora pagar a cada ayuntamiento 36.000 euros por aula (a razón de 2.000 euros por alumno) de manera que los padres y madres de niños y niñas que cursen tercero de educación infantil en las escoletes no tengan que pagar por ello. La principal preocupación de los alcaldes es que esta cantidad no baste para cubrir el coste de mantenimiento de las escuelas infantiles, más el coste que hasta ahora abonaban directamente las familias. Preocupa especialmente qué ocurrirá con las aulas que no estén al completo (18 alumnos) o aquellas aulas mixtas que mezclan alumnos de diferentes edades en un mismo espacio.