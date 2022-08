Así se aplicará el descuento del bono de transporte en Baleares

El conseller de Transports, Josep Marí, ha explicado cómo se aplicará la bonificación de transporte que anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su audiencia con el Rey. La medida afectará a 230.000 personas que tienen la tarjeta intermodal, algo que el conseller ha valorado de manera muy positiva ya que se había trabajado con el Gobierno para que Balears también quedará incluida en las ayudas. Así serán los descuentos.

¿Cuándo se aplicará la medida?

La bonificación estará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Es el mismo periodo en toda España ya que así se incluyó en el Real Decreto de medidas urgentes del Gobierno para frenar los efectos de la guerra.

¿Quién se beneficiará?

Para poder viajar de forma gratuita en el tren y el metro se necesitará disponer de la tarjeta intermodal. El conseller ha anunciado que hay 230.000 usuarios de la tarjeta intermodal en Mallorca, a los que se suma otros 40.000 que ya viajan gratis porque son menores. El Govern está convencido de que esta medida hará que más gente pida la tarjeta para poder viajar gratis.

¿Qué diferencia hay con los autobuses de línea?

En el caso de los viajes en autobús, también se requerirá la tarjeta intermodal para lograr la bonificación y el descuento mínimo será de 50 %. El precio base general pasará de 1,20 euros a 0,60 cuando se dé un salto y la rebaja será progresiva hasta los cuatro saltos, donde el precio bajará de 3,6 a 1,8 euros.

¿Los jóvenes y pensionistas tendrán descuentos especiales?

Sí. En el caso de los jóvenes, el precio para viajes de un salto pasará de 0,9 a 0,45 euros. En los viajes de cuatro saltos, el más caro de todos, el precio pasará de 2,7 a 1,35 euros. Para los pensionistas, el precio base será de 0,3 euros y no 0,6 como hasta ahora. Los viajes de cuatro saltos costarán 0,9 euros en lugar de 1,8 euros.

¿Hay descuentos especiales para los viajeros frecuentes?

Sí. En el caso de los abonos de 40 viajes en autobús, el descuento será del 72 %. A partir del 1 de septiembre, el abono de cero saltos costará 6,9 euros frente a los 24,6 que cuesta ahora. El de 1 salto costará 10,35 euros (ahora cuesta 36,9), el de dos saltos valdrá 13,80 euros (ahora son 49,2 euros), el de tres saltos costará 17,25 euros (ahora 61,50) y el de cuatro saltos costará 20,7 en lugar de 73,10 euros.

¿También se beneficiarán más los pensionistas y jóvenes de viajes frecuentes?

Sí. En el caso de los jóvenes, el abono de 40 viajes costará entre 5,18 euros y 15,53 en función del número de saltos (ahora cuesta entre 18,45 y 55,35 euros). Para los pensionistas, los precios estarán entre 3,45 y 10,35 euros, cuando ahora van de 12,30 a 36,9 euros.

¿También será gratis el tren de Sóller?

No. Al no tratarse de un línea pública y dado que no hay viajeros recurrentes, los usuarios del tren de Sóller no tendrán descuentos.

¿Los turistas también viajarán gratis?

No. Dado que se requiere la tarjeta intermodal para acceder a los descuentos, solo podrán viajar gratis en metro y tren los residentes y el descuento en los autobuses tampoco se aplicará a los turistas.

¿Cuánto costará todo este descuento?

El Govern calcula que el coste total de esta bonificación rondará los 3,2 millones de euros.