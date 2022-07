Los hoteleros van a marcar este 2022 con letras de oro en sus balances anuales. Están recuperando los efectos de los dos últimos años de pandemia como pocos sectores. El turismo anda desbocado y ellos, junto con la restauración, son los principales beneficiados. El resto no se queja o recoge las migas que caen del banquete. Todos felices, todo bien. Lo malo es que no nos decidimos a prescindir de los borrachos de Punta Ballena y s’Arenal, de los viajes de estudios ruidosos ni de los que sólo vienen a buscar bronca. Incomprensible. En los tiempos de bonanza no sabemos quitarnos de encima los turistas indeseables. Espero que estos ejercicios económicos de fábula sirvan de vacuna para las quejas del futuro.