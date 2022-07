El TSJIB admite a trámite un recurso que pide el 25 % de clases en castellano

El Tribunal Superior Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por cuatro familias de las Islas que solicitan que al menos el 25 por ciento de la enseñanza de sus hijos sea en castellano. Según ha informado 'PLIS. Educación, por favor', las cuatro familias solicitaron en marzo al director del centro que cumpliera «con lo exigido por la jurisprudencia» y permitiera que sus hijos y el resto de los alumnos recibieran en castellano, también en catalán, al menos el 25 por ciento del horario lectivo. La entidad ha explicado que la negativa por parte de la dirección llevó a las familias a interponer un recurso de alzada ante la Conselleria de Educación en distintas fechas de marzo y abril. Sin embargo, Educación dictó una resolución el pasado 21 de abril «negando el derecho de las familias» e invocando un informe de la Inspección Educativa que no adjuntó a la resolución, según PLIS. Así, el pasado 27 de junio, las cuatro familias interpusieron un recurso contencioso administrativo, que finalmente fue admitido por el TSJIB el pasado 30 de junio.

«En la cola ya están muchas otras familias, aún en una de las dos fases administrativas previas al contencioso, la fase de solicitud al centro y la fase de recurso de alzada ante la Conselleria», han asegurado desde PLIS. La entidad ha reconocido «el valor de todas estas familias que, para exigir satisfacción de derechos, deben enfrentarse a un largo recorrido de obstáculos ante la administración, que demuestra estar para impedir derechos, no para satisfacerlos». «Por si fuera poco, además han de hacerse cargo de los gastos inherentes a un juicio, contratación de apoderado y abogado, en plena época de crisis económica y contra la administración, que cuenta con ingentes recursos económicos y humanos», ha censurado PLIS.

Campaña de información de PLIS y SCB

Este primer contencioso es resultado de la campaña de información a las puertas de los colegios llevada a cabo por PLIS y Sociedad Civil Balear a lo largo de febrero y marzo. Se trata, según PLIS, de una campaña «muy bien acogida por la mayor parte de los padres, que no entienden que en Baleares no se impartan clases en los dos idiomas oficiales, siendo obligados los alumnos a recibir clases exclusivamente en catalán». PLIS y Sociedad Civil Baleares han destacado que confían en que la Justicia compruebe que «el sistema de conjunción lingüística de Baleares, que admite por ley un porcentaje mínimo de enseñanzas en catalán (50%), y que ha desembocado en que casi todos los proyectos lingüísticos de Baleares hayan aprobado inmersión en catalán al 100%, debe compatibilizarse con el porcentaje mínimo de enseñanzas en castellano». «El Govern balear no puede invocar que los proyectos lingüísticos no deben establecer porcentajes de enseñanza en las dos lenguas oficiales, por el mero hecho de que la Ley 1/2022 de Educación de Baleares y el Decreto 92/1997, o decreto de mínimos, establecen la necesidad de un porcentaje mínimo para el catalán, sin establecer un porcentaje máximo», han concluido desde PLIS.