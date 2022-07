Baleares pide restringir el control de espacio aéreo que regula Marsella

Las huelgas de los controladores aéreos de Marsella de este verano, que van a repetirse sí o sí en los próximos meses, han hecho saltar todas las alarmas en el sector turístico balear. Hoteleros, transportistas, agencias de viajes y empresarios de todos los sectores productivos de las Islas no entienden muy bien el «poder» que tiene control Marsella ACC, más aún cuando en las últimas semanas ha circulado de forma generalizada el espacio aéreo que queda bajo su gestión y regulación.

En el gráfico adjunto se puede apreciar el espacio aéreo que controla y que llega hasta la altura de Mallorca y Cerdeña. La explicación de ello es puramente geopolítica y derivada del final de la II Guerra Mundial. Francia impuso sus condiciones y aproximó su espacio aéreo a lo más cerca posible de Argelia, por entonces algo más que una simple colonia francófona en el norte de África.

Es precisamente el espacio aéreo próximo a Argelia el que patronales y empresarios turísticos reivindican para los centros de control españoles, en este caso Barcelona y Palma. Y es lo que piden al Gobierno español para que presione ante Bruselas y organismos competentes. Si se consigue, el centro de control de Marsella perderá todo su poder de presión al propiciar que haya más alternativas.

Esta petición está más que justificada, ya que cuando Marsella convoca un paro o una huelga las aerolíneas se ven obligadas a reprogramar el trayecto de todos sus vuelos para evitar el espacio aéreo francés.

Esto implica ampliar la duración del vuelo, un mayor gasto de combustible y retrasos en la salida y llegada en los aeropuertos. Una huelga de Marsella afecta de lleno a Son Sant Joan, ya que todo el tráfico procedente del Reino Unido, Alemania, Escandinavia y países centroeuropeos tiene que pasar por el espacio aéreo galo. Una huelga obliga a las aerolíneas a buscar rutas alternativas (ver gráfico adjunto). El problema se agudiza más si a Marsella se suma el centro de control de Burdeos, ya que en esta coyuntura Francia se convierte en un auténtico cuello de botella, por no decir un tapón aéreo.

Patronales y sector turístico balear pasan la pelota al Govern y al Gobierno central, más en un momento en que la iniciativa del cielo único europeo está encima de la mesa de Bruselas y que tiene por objeto aumentar la eficiencia de la gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación.

Eurocontrol

En la actualidad la gestión del espacio aéreo europeo queda bajo gestión de Eurocontrol, que es el nombre abreviado de la «Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea» (en inglés, European Organisation for the Safety of Air Navigation). Esta organización se fundó en Bruselas (Bélgica) en diciembre de 1960, siendo sus promotores los seis países siguientes: Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido. En los años 80, el aumento del tráfico aéreo impulsó el crecimiento de Eurocontrol y la cooperación entre sus miembros. En octubre de 1988, se creó la unidad central de gestión de tráfico, CFMU (por sus iniciales en inglés, Central Flow Management Unit) para centralizar el control del tráfico en Europa y utilizar el máximo de la capacidad.

Las aerolíneas no pueden asumir más gasto de combustible.

Curiosamente, antes de su creación en España operaban lo que se denominaba en sus siglas inglesas DSO, la Oficina de Secuencias y Despegues, que operaba en Baleares. Era eficaz siempre y cuando Marsella no anunciara ningún conflicto laboral. En ese caso estaban a expensas de las veleidades y exigencias de los controladores galos.