Chema Casas ha participado esta semana en el desayuno mesa redonda organizado por Telefónica-Ultima Hora. En esta entrevista analiza la importancia de la digitalización para avanzar hacia un futuro más sostenible.

¿Qué planes de crecimiento territorial tienen para Baleares?

—Nuestro objetivo en Balears es continuar haciendo de las islas unas de las mejor conectadas de Europa y del mundo. Y es que muchos pueblos de Mallorca tienen mejor conectividad que Berlín o Londres. En las islas contamos con una cobertura, tanto de fibra óptica como de 5G superior al 80 %. Actualmente, estamos concentrando nuestros esfuerzos en el encendido de la banda 5G de 700MHz, que se caracteriza por ofrecer una cobertura extensa y una mejor penetración en interiores, y es complementaria a la banda 5G de 3,5GHz que desplegamos en primer lugar. La banda 700MHz ya está presente en casi una treintena de municipios del archipiélago balear.

¿Cómo repercute la recuperación del turismo en su sector?

—El primer síntoma de la recuperación del turismo es el incremento del consumo de datos móviles que registramos en nuestras redes. Por ejemplo, en la Semana Santa pasada este tráfico creció en Baleares un 20 % respecto al mes anterior. Para afrontar el aumento del consumo que ya se está produciendo en las islas en verano provocado por la llegada de turistas, Telefónica refuerza su red móvil en la costa balear ampliando la capacidad de sus centrales, mejorando la cobertura de su red móvil y desplegando nuevas instalaciones para dar servicio en zonas turísticas de gran aglomeración.

¿Qué esperanza de vida le otorga a una pyme sin digitalizar?

—La pyme que no se digitalice está muerta. La digitalización es una necesidad, no es una opción, y no hacerlo puede suponer la desaparición de muchas empresas y un grave daño para el tejido productivo del país. España, y Baleares en particular, es un país de pymes; su tejido empresarial se compone en un 99 % de empresas de menos de 250 empleados, que generan el 65 % del empleo y el 61,4 % del valor añadido bruto. Por eso es el momento de convertirnos en un país de pymes digitalizadas; pymes más eficientes y productivas ya que, con una buena transformación digital, la productividad de las empresas puede aumentar entre un 15 % y un 25 %.

Mantiene que aunque muchas empresas se han esforzado en digitalizarse, aún se quedan cortas. ¿Qué falta por hacer?

—Digitalizar va más allá de poner ordenadores, crear ficheros con facturas escaneadas o teletrabajar. Implica aprovechar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías como el big data, el trabajo en la nube y la inteligencia artificial para redefinir su modelo de negocio, las relaciones con clientes y proveedores y hasta su propia cultura de empresa.

¿Y cómo les ayuda Telefónica?

—Telefónica tiene una propuesta para la digitalización de todo tipo de pymes con un catálogo de más de 40 soluciones de TI para que puedan aprovechar las ventajas de la digitalización, crecer y ser más productivas. Ponemos a disposición de clientes y no clientes soluciones que hasta ahora solo estaban utilizando las grandes empresas, herramientas que mejoran la productividad del empleado y soluciones que digitalizan los procesos de negocio. Además, ahora los fondos Next Generation son una oportunidad para que las pymes puedan abordar en mejores condiciones el proceso de transformación digital que ya han abordado anteriormente las grandes empresas.

¿Qué significará la irrupción del 5G?

—El 5G es ya una realidad en Baleares. Permite conectividad ultrarrápida, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos, de modo que la mayor parte de nuestros objetos de uso cotidiano serán elementos conectados entre sí y con nosotros. El 5G impulsará a las ciudades inteligentes facilitando un uso eficiente de recursos públicos, hasta monitoreo y reducción de contaminación. También es clave en campos como la medicina. Por ejemplo, hemos llevado a cabo casos de uso como el de un médico en España que ha realizado una intervención asistida en remoto desde Japón, mediante tecnología 5G y realidad aumentada, así que, ¿por qué no podría hacer lo mismo un cirujano desde Mallorca a un paciente de Menorca?. El 5G también es un gran aliado de la sostenibilidad, ya que esta tecnología es hasta un 90 % más eficiente que la 4G en términos de consumo de energía por unidad de tráfico, y además es un habilitador clave para la digitalización y para descarbonizar la economía, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera entre un 15 y un 35 % en los próximos 10 años.

¿Los beneficios del 5G alcanzan también a los particulares?

—Por supuesto. Por ejemplo, permite descargar desde el móvil una película en segundos o disfrutar de retransmisiones deportivas en directo con experiencia 360º, pudiendo visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha. A los aficionados al gaming les facilita una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, sin interrupciones o latencia. Así, el 5G permitirá jugar en el teléfono móvil como si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una videoconsola.

Telefónica busca un servicio global integrado para toda la casa, lo que incluye ocio, seguridad...

—La conectividad se ha convertido en un factor clave en nuestro día a día. Cada usuario tiene unas necesidades específicas, y por eso, hemos lanzado recientemente miMovistar, con una oferta personalizable y flexible para que el cliente diseñe su producto. Los usuarios pueden construir y gestionar todo lo que sea necesario para su vida, con diferentes territorios como miConectividad, miEntretenimiento, misFinanzas o miHogar o miBienestar.