Ibiza arrasa en Selectividad

De las cinco mejores notas de Baleares en la Selectividad de este año, tres corresponden a alumnos ibicencos. De hecho, las dos más altas, empatadas entre ellas, son de estudiantes de Eivissa: 9,840, fruto de la media entre un 10 de Bachillerato y un 9,6 en las pruebas de acceso a la universidad. En 2022, los dos líderes de este particular ránking académico son Maria Cristina Guasch, del Col·legi Mestral, de Eivissa, y Sergi Minchiotti, del IES Algarb, de Sant Jordi de ses Salines. Ambos cursaron la modalidad de Ciencias.

El tercer y el cuarto alumno de Baleares con las notas más altas también han empatado entre ellos. Se trata de Joan Olives, del IES Joan Ramis, de Maó; e Inés Prats, del IES Sant Agustí (Sant Agustí des Vedrà, Eivissa). Su nota de acceso es un 9,8 (10 de Bachillerato y 9,5 en la prueba). También en estos dos casos han cursado la modalidad de Ciencias. Así, para encontrar un alumno mallorquín entre las mejores notas de este año en Balears hay que llegar al quinto puesto. La mejor nota de acceso de Mallorca ha sido para Margalida Nadal, del Col·legi Sant Francesc (Palma) e igualmente de Ciencias, con una nota de acceso de 9,772 (10 de Bachillerato y 9,43 en la prueba).

Maria Cristina Guasch manifestó ayer a este periódico que «estoy muy satisfecha. Esta nota es la recompensa al esfuerzos. En el instituto preparamos muy bien las pruebas de acceso a lo largo de todo el año, pero la verdad es que, al finalizar el curso, me tomé una semana de descanso y la siguiente, previa a la Selectividad, me dediqué a repasar a fondo los contenidos». Guasch quiere estudiar Medicina y lo tiene todo preparado para ir a Estados Unidos: «Ya tengo plaza en el Boston College y ahora estoy tramitando el visado. Quiero especializarme en Psiquiatría y cuando acabe, ya veré si me quedo allí o regreso para ejercer. Es algo que me plantearé en su momento».

Por su parte, Sergi Minchiotti no puede ocultar su alegría por la nota alcanzada: «Estoy bastante sorprendido porque pensé que los exámenes de Selectividad no me habían ido muy bien, pero bueno, dedicamos el curso a prepararlos y durante las dos semanas previas lo repasé todo. Voy a estudiar el doble grado de Física y Matemáticas en la Universitat de Barcelona». Margalida Nadal, con la mejor nota de Mallorca, explica que «con los exámenes globales del colegio ya hacemos una preparación intensa de la Selectividad. Aun así, repasé temas durante una semana y media. Empiezas la prueba con nervios, pero compartirlos con los compañeros ayuda a rebajarlos. Estudiaré Medicina en la Universitat de Barcelona porque tengo ganas de salir de Mallorca, pero también me gustaría regresar a la Isla para ejercer».