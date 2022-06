El mundo del Derecho balear no ha cesado este viernes de transmitir su trsiteza ante la muerte de una de sus más célebres figuras, la de Gabriel Garcías, cuyo fallecimiento se ha dado a conocer esta misma mañana. Durante estos 42 años compaginó la docencia con el ejercicio activo de la abogacía, participando en destacados casos como Maquillatge, Voltor, INESTUR, Can Domenge o So n’Oms.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) y, en nombre de su Rector, han expresado su gran pesar ante la noticia y ha destacado su labor como profesor de Derecho Penal en el centro desde 1977 hasta su jubilación, en 2019. En marzo de este año, Garcías protagonizó una edición de El Saber que mai no es Perd, organizado por el SAC y el Vicerectorado de Proyección Cultural de la UIB, dedicado a repasar su trayectoria y titulado «Delictes i penes: entre l'aula i el jutjat», un acto que tuvo narturaleza de homenaje. Otro de las instituciones en pronunciarse ha sido el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB), que ha recordado como un letrado excepcional y un absoluto referente del Derecho y de la sociedad balear: «un abogado excepcional, que destacó por una trayectoria impecable, por su rigor jurídico, su extenso conocimiento, su riqueza personal e intelectual y su profundo sentido jurídico». Gabriel Garcías Planas, colegiado número 822 del ICAIB, presidió la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de las Islas Baleares entre 2017 y 2020. El ICAIB le otorgó el pasado 8 de abril a Garcías el premio Degà Miquel Frontera a la Etica Jurídica «por ser una referencia clara del compromiso con los valores éticos y deontológicos en el ejercicio de la abogacía; pro el profundo respeto que, a lo largo de una dilatada carrera profesional, ha mostrado siempre en sus relaciones con los compañeros, clientes y otros operadores jurídicos; así como por su firme defensa de la independencia y la libertad del abogado», ha remarcado la institución. Compañeros de profesión y conocidos de Garcías también se han sumado a las condolencias, compartiendo en redes sociales mensajes de luto y remarcando su gran labor en la sociedad.