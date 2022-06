Ya vamos por la séptima ola, y lo que te rondaré morena. El virus de la COVID con todas sus variantes y subvariantes no tiene la más mínima intención de marcharse y menos de dar su brazo a torcer, nos salvan, eso sí, las vacunas. Sintomatología leve y en el peor de los casos unos días fuera de combate; nada que ver con los inicios de la pandemia. No obstante, la realidad se impone, el sistema sanitario no permanece ajeno a este repunte de contagios. Con todo, y en las actuales circunstancias, quizá sería conveniente un recordatorio de las medidas básicas de prevención por imposible que sea su aplicación habida cuenta del desenfreno lúdico festivo en el que estamos inmersos.